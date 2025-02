"Joguem à bola". FC Porto cede empate ao cair do pano e fica a seis pontos da liderança

Recorde o filme do jogo

O FC Porto ficou a seis pontos da liderança, ao ceder um empate tardio na receção ao Vitória de Guimarães, por 1-1, esta segunda-feira, no jogo que encerrou a 23.ª jornada do campeonato.

Depois de uma primeira parte sem golos, a equipa de Martín Anselmi entrou mais intensa na segunda parte. Aos 67 minutos, já depois de ter sido anulado um golo para cada lado - Gonçalo Borges, aos 41 minutos, e Nélson Oliveira, aos 58 -, Fábio Vieira abriu o marcador, ao minuto 67, com um remate em arco.

Os portistas pareciam ter o jogo controlado, contudo, aos 86 minutos, na sequência de uma jogada em que estavam balanceados para o ataque, permitiram o contragolpe ao Vitória. Depois de ser lançado na profundidade, Úmaro Embaló disparou para a área e, na cara de Diogo Costa, não perdoou.

"Joguem à bola", gritaram, no final da partida, os adeptos nas bancadas do Estádio do Dragão, no final da partida.



O FC Porto continua sem ganhar em casa em 2025 e fica a seis pontos dos líderes Sporting e Benfica, ambos com 53 pontos. Além disso, deixa-se igualar pelo Sporting de Braga no terceiro lugar, com 47.

Por outro lado, o Vitória mantém-se no oitavo lugar, com 32 pontos, a cinco do Santa Clara, quinto classificado.