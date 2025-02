“Se o Porto se distrair, vai ser ‘comido' como antigamente”, Fernando Rio e o momento entre Rui Costa e Varandas

José Fernando Rio avisa André Villas-Boas: o FC Porto não se pode “distrair” quanto às relações entre os rivais de Lisboa, Sporting e Benfica.

Em declarações a Bola Branca, o antigo dirigente dos dragões reage ao momento captado pelas camaras durante a tomada de posse de Pedro Proença na Federação Portuguesa de Futebol, no qual Rui Costa e Frederico Varandas aparecem a rir.

“É um momento de hipocrisia total e que representa bem aquilo que é o futebol português. Andaram o fim de semana a trocar bicadas, a fazerem acusações uns aos outros, quem é que influencia mais do que o outro as arbitragens e todo o sistema do futebol português, e depois estão ali lado a lado a rirem-se. É um momento de hipocrisia típico do futebol português. Rui Costa e Federico Varandas não estiveram bem nesse momento”, diz o antigo candidato a presidente do FC Porto.