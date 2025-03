Anselmi. “Equipa comportou-se como deve ser”

O treinador do FC Porto, Martin Anselmi, elogia os seus jogadores por terem conseguido ultrapassar o Arouca.

A partida

"O Arouca joga bem. Disse-o e felicitei o treinador antes e depois do jogo. Joga bem com a bola, sabem o que fazem. Não é por acaso que estavam há oito jogos sem perder. Por momentos custou defendê-los, mas fomos conseguindo acomodar-nos. Até podíamos ter marcado antes, mas fico com a sensação de que a equipa comportou-se como deve ser, a lutar até final, qualquer que fosse a situação"

Segunda parte mais equilibrado

"Falei ao intervalo que tínhamos de ser inteligentes. O Arouca é uma equipa difícil de pressionar, há que entender o momento de pressão. Estávamos a persegui-los demasiado, abríamos espaços com isso e eles conseguiam infiltrar-se. Falámos de que tínhamos de fechar espaços, não perseguir tanto, pois sabíamos que se roubássemos a bola conseguíamos marcar. E assim foi"

Lesão de Rodrigo Mora no aquecimento

"Foi uma pena. Fez-nos tomar uma decisão em minutos. Queria trocar o menos possível. O Fábio tem jogado aí, tem estado bem, sabe jogar, é inteligente a ocupar espaços. E também entendia que o Stephen podia dar profundidade com o Borges. Sabíamos que podia dar muitas situações. Depois, com os 3 por dentro, com Gonçalo e Samu à frente, tivemos mais controlo com bola"

Falta melhor decisão

"No último terço faltava calma. É normal. O importante é estar nessas situações e creio que quando o Fábio teve a calma, a bola entrou"

Regresso de Marcano

"Conheço-o há muito pouco, mas o suficiente para estar muito contente por ter voltado. Sei o que sofreu, sei o que pensa sobre o seu futuro. Sei que pensou que este momento não ia chegar, também sei que queria que o seu filho o visse jogar de novo. Ontem disse-lhe para dizer ao filho que o ia ver jogar. É muito importante. É um jogador com muita experiência, com qualidade. Não é por acaso que volta e joga assim. Acabou carregado, mas é normal. Ter um jogador como ele, com esta experiência, é muito importante".