Villas-Boas. Anselmi “é o nosso treinador de projeto futuro”

O presidente do FC Porto, André Villas-Boas, defende o treinador Martin Anselmi e pede tempo.

“Qualquer treinador tem o espaço da sua adaptação. Este é um treinador que tem que se adaptar em competição. À medida que vai implementando o seu modelo de jogo, está em competição”, disse Villas-Boas.

À margem da comemoração do primeiro jogo oficial de futebol realizado em Portugal (2 de março de 1894), no Oporto Cricket and Lawn Tennis Club, o líder azul e branco acrescentou:

“Temos muita crença nele e é o nosso treinador de projeto futuro. Portanto, nesta fase é deixá-lo continuar a trabalhar e seguramente trazer estas vitórias que nós precisamos”.

O dirigente máximo dos dragões aproveitou para pedir união aos adeptos na luta por vitórias e títulos.

“Os portistas estão unidos, mas estão ansiosos. Somos um clube vitorioso, com muitos títulos e, naturalmente, há muita expectativa e pressão à volta da obtenção de resultados. Todos sabemos o que são as exigências do FC Porto. Sabemos que temos que dar muito mais e muito melhor. No entanto, este campeonato ainda é possível jogá-lo e abraçar estas vitórias o mais rápido possível para que possamos ter essa ambição”.

O FC Porto está atualmente na terceira posição do campeonato, com 47 pontos, em igualdade com o Sp. Braga e a seis pontos dos líderes Sporting e Benfica.