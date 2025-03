O FC Porto confirma lesão muscular na coxa esquerda de Rodrigo Mora.

“Após uma reavaliação do departamento médico no Olival, confirmou-se que Rodrigo Mora sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda”, lê-se no comunicado oficial.

De recordar que o jogador dos dragões lesionou-se durante o aquecimento da partida contra o Arouca.

No boletim clínico Mora junta-se a Pepê, Grujic, Vasco Sousa e Fábio Vieira.