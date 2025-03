Depois da "primeira semana limpa", jogo em Braga é o "pontapé de saída" para o Porto que Anselmi quer ver

O treinador do FC Porto, Martín Anselmi, acredita que com o tempo extra de preparação para o jogo com o SC Braga, a equipa está mais perto do "voo" ambicionado.

Para o técnico argentino, ganhar gera confiança na equipa e "soluciona muitas coisas". O objetivo é "trazer os três pontos" da Pedreira, ainda que a equipa adversária seja vista com bons olhos por Anselmi.

O treinador confirma as ausências de Rodrigo Mora, Pepê e Fábio Vieira, afirma que a equipa está a trabalhar no controlo do jogo com bola e que vai para "criar situações no jogo".

O FC Porto defronta sábado o SC Braga, na Pedreira, às 20h30. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.pt.

O que esperar do SC Braga?

"Creio que vamos defrontar uma equipa que joga bem, que sabe o que fazer dentro de campo. Uma equipa que sabe atacar, que quando defende defendem juntos, aproveitam bem as transições, são fortes a manter a bola. Creio que vai ser um bom jogo em Braga, gosto deste tipo de jogos. O foco está em nós, esta é a nossa primeira semana de trabalho a tempo inteiro com a equipa. Quanto mais jogamos, mais se podem ver as matrizes do nosso modelo de jogo de forma mais clara."

Efeito de um FC Porto que vem de duas vitórias seguidas

"Quando termina o jogo levamos três pontos. Para o FC Porto, todos os jogos valem o mesmo. Seja qual for o adversário, temos de ganhar o jogo. Ganhar facilita muitas coisas. Não gosto de analisar o jogo desde o resultado, mas não posso não entender que é um jogo de resultados. Ganhar é sempre bom. Ganhar duas partidas fora de casa é sempre bom."

Regresso de Marcano

"Um jogador como Ivan, com a trajetória e experiência, é sempre bem-vindo, em qualquer clube. Mas , parte disso, coletivamente temos de continuar a trabalhar a nossa defesa. Vimos de um jogo em que o rival gerou menos situações de golo. Mas há ajustes que temos de melhorar. Não gostei como defendemos na primeira parte e estávamos a ganhar. Não analiso as coisas através do resultado, foi uma primeira parte que não estivemos bem na defesa e na segunda parte que estivemos bem. Temos de ir encontrando o nosso caminho. Não gosto que as oportunidades de golo do rival surjam por erros nossos, mas sim por mérito da equipa adversária. Pretendo que a equipa controle os erros forçados."

William Gomes está preparado para ser titular?

"É o próprio futebolista que vai pondo os seus limites e sabendo quando está preparado. Se estiver preparado com 18 anos, porque não vai fazer parte da equipa? É parte do nosso trabalho cuidar de jovens com 16, 17, 18 anos. Mas quando aparecem estes talentos começam a comparar-se com outros jogadores. Gosto que evoluam, que vão ganhando o seu lugar e que tenham confiança. Todos os jogadores que treinam comigo, se estão aí é porque estão preparados para serem titulares."

Ausências de Mora e Fábio Vieira condiciona?

"O que fazemos é o mesmo. Como o fazemos varia. Não é igual ter um jogador de pé ou um jogador de profundidade. Não é igual um rival que defende com linha de cinco ou com linha de quatro. Vamos fazer o que fazemos sempre. Temos de melhorar a defesa com bola, controlar o jogo com bola. Estamos a trabalhar nisso. Com as ausências de Mora, Pepê e Fábio Vieira, vamos ver como contornar e criar situações no jogo."

É um FC Porto mais perto do que deseja, com o tempo extra de trabalho?

"Sim. Creio que, a partir de agora, quanto mais semanas de trabalho, mais se vão ver as matrizes do nosso jogo. A equipa ainda não deu o salto que queremos dar à equipa. Creio que se vai vendo, nós estamos ir vendo os jogadores a assimilar e a soltar-se como queremos. Esta equipa é a nossa primeira semana de treino completa e é um pontapé de saída em algo que nos permite trabalhar de forma distinta e que vai começar a permitir ver esse Porto que queremos ver. E que os adeptos seguramente também querem ver."

Importância da vitória

"Ganhar soluciona muitas coisas. Gera confiança. Nós competimos para ganhar, sabemos o rival que temos em frente e sabemos que vamos para trazer os três pontos. Está na essência do Porto e na nossa essência também."