Estreia de Namaso na convocatória dos Camarões

Danny Namaso, avançado do FC Porto, estreia-se na convocatória pela seleção dos Camarões. O avançado vai disputar dois jogos de qualificação para o Mundial 2026.

O selecionador Marc Brys conta com Namaso para os duelos com o Essuatíni, a 19 de março, e com a Líbia, a 25 de março, jogos a contar para a quinta e sexta jornada do grupo D de qualificação para o Mundial.

Nascido em Inglaterra, na cidade de Reading, o avançado de 24 anos foi internacional inglês dos sub-16 aos sub-20, em 44 ocasiões. Porém, tem dupla nacionalidade, o que lhe dá luz verde para ser opção dos "leões indomáveis".



Em março de 2023, o jogador do FC Porto já tinha sido pressionado pelo antigo selecionador dos Camarões, Rigobert Song, para tomar uma decisão sobre qual seleção representar.

Namaso optou por jogar pela seleção africana, mas a federação inglesa tardou em enviar os documentos necessários para que o avançado pudesse ser convocado.

Esta época, o camisola 19 conta com quatro golos e uma assistência em 33 jogos.



Prepara-se agora para a sua estreia pela seleção camaronesa. Os Camarões lideram o grupo D da fase de qualificação africana para o Mundial 2026 com oito pontos.