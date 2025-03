Braga derrota FC Porto e apanha dragões no pódio

O Sp. Braga derrotou o FC Porto, por 1-0, em partida da jornada 25 da I Liga e apanhou os dragões no terceiro lugar do campeonato.

Os arsenalistas foram superiores na maior parte do tempo do jogo, dominaram na primeira meia-hora, marcaram por Ricardo Horta (de livre direto) e só nos últimos 15 minutos baixaram a pressão e permitiram aos azuis e brancos ter mais bola e chegar-se mais à frente.

No segundo tempo, o jogo foi mais equilibrado, mas a equipa de Martin Anselmi teve dificuldades em criar perigo e até rematar.

Já os guerreiros do Minho defenderam bem e tiveram várias transições perigosas, onde podiam ter matado o jogo.

Com este triunfo, o Braga apanhou o FC Porto no terceiro lugar. Ambas as equipas têm agora 50 pontos, a seis pontos de Sporting e Benfica, que têm um jogo em atraso.