FC Porto emite empréstimo obrigacionista

O FC Porto vai emitir um novo empréstimo obrigacionista, no valor de 30 milhões de euros.

Fica associado ao período entre 2025 e 2028 e a uma taxa de juro fixa de 5,50%, anunciaram os dragões no site e numa nota enviada à CMVM.

"A Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD (“FC Porto SAD”) vai lançar uma nova emissão de obrigações denominada “FC Porto SAD 2025-2028”, com uma taxa de juro fixa de 5,50 % ao ano. O valor global inicial é de até 30 milhões de euros, o qual poderá ser aumentado por opção da FC Porto SAD mediante publicação de adenda ao prospeto até ao dia 25 de março de 2025, inclusive. A oferta decorre entre as 8h30 do dia 17 de março e as 15h00 do dia 28 de março", lê-se no site.

Este novo empréstimo obrigacionista substitui um empréstimo lançado em abril de 2022, no valor de 50 milhões de euros.