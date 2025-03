Carlos Brito Melo tem "muitas dúvidas" de que novo empréstimo obrigacionista FC Porto dê certo

Carlos Melo Brito, ex-membro do Conselho Superior do FC Porto e atualmente presidente da Direção Regional Norte da Ordem dos Economistas, avisa que o novo empréstimo obrigacionista de 30 milhões de euros do clube portista pode não ter o efeito desejado.

À época desportiva dececionante do FC Porto juntam-se as dificuldades financeiras herdadas da presidência de Pinto da Costa, o que significa que o clube continua sob vigilância da UEFA. Novo deslize traduzir-se-á em exclusão das competições europeias por duas temporadas.

Daí novo empréstimo obrigacionista, que, em declarações a Bola Branca, Carlos Melo Brito espera que não seja, mas tema que possa mesmo ser "uma iniciativa com o fracasso que teve o outro que foi lançado há uns meses".

"Nesta altura, para o público em geral, tenho muitas dúvidas que se consiga colocar um montante dessa ordem. Tenho dúvidas de que a remuneração seja suficientemente atrativa para a perceção de risco que o público em geral tem de um empréstimo desse género", sustenta.

"Turbulência" já expectável

Para Carlos Melo Brito, este rombo financeiro e desportivo "é de manual".

"Vínhamos de uma liderança, de uma estrutura, de uma cultura organizacional, e passámos para outra totalmente diferente. Em qualquer organização, quando se passa de uma situação destas para uma nova estrutura de governação, é natural que haja sempre um período de turbulência. Turbulência organizacional, financeira e, em última instância, desportiva, que se está a verificar", explica.

Este novo empréstimo obrigacionista substitui um empréstimo lançado em abril de 2022, no valor de 50 milhões de euros.