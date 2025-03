Martín Anselmi: "O adepto é como a namorada mais difícil, não te vai dar amor porque sim"

Martín Anselmi quer conquistar os adeptos do FC Porto como se conquista "uma namorada difícil", com boas exibições atrás de boas exibições e vitórias atrás de vitórias. Para isso, diz, os dragões enfrentam dois rivais a cada jogo: a equipa adversária e eles próprios.

"Tenho claro o clube que represento, tenho claro o trabalho que faço e o que fazemos como equipa técnica. E acredito muito nos nossos jogadores e naquilo que somos capazes de fazer. Sabemos no que temos de melhorar. Sabemos o que estamos a fazer bem. O adepto é como a namorada mais difícil, não te vai dar amor porque sim. E eu gosto disso, porque há que conquistá-la", vinca o treinador do FC Porto.

Martín Anselmi fez a antevisão da receção do FC Porto, terceiro classificado, ao AVS, 15.º, a contar para a 26.ª jornada do campeonato e marcada para sexta-feira, às 18h00, no Estádio do Dragão. Encontro com relato em direto e acompanhamento na Renascença.

Importância de voltar a jogar em casa

Só em três jogos é que pudemos estar em casa. São poucos os jogos que nos calharam estar no Porto. Quantas mais vezes jogarmos em casa, para nós é melhor. Então, sim, é importante voltar a jogar em casa. Sobre o AVS, é um rival que vem bem, com a mudança de treinador. Joga bem à bola, tem boas transições, tem jogadores rápidos. É um rival duro, temos de respeitar muito a forma como joga. E temos de estar preparados para as possíveis transições que vão querer lançar. E tentar jogar no meio-campo rival o máximo de tempo possível.

Derrota em Braga, alarme para a próxima jornada?

Creio que a equipa durante estes nove jogos teve momentos que estiveram perto do que queremos. Não teve um jogo completo em que nós digamos que é o que ambicionamos. Por momentos fizemos bem a parte ofensiva, por momentos a parte defensiva, por momentos tivemos boa reação à perda de bola, boa pressão, bons ataques... mas, pontualmente, não gostei de como defendemos na primeira parte com o Arouca. Gostei como defendemos na segunda parte. E gostei muito como defendemos com o Braga. O Braga não teve situações de golo. Teve uma transição na segunda parte, em que já estávamos à procura do empate. Na primeira parte, creio que o único remate à baliza foi de livre. Não houve situações de golo. Creio que estivemos juntos, estivemos bem na pressão, não permitimos o Braga jogar entre linhas. Os "expected goals" contra o Porto foram baixando desde o jogo com o Arouca. Em contrapartida, não gostei a equipa como atacou. Não atacamos bem. E temos de melhorar. Antes falávamos em melhorar a parte defensiva, e creio que melhorámos. Agora, temos de continuar a crescer por esse caminho. Mas creio que este será um bom jogo para mostrarmos o que queremos ofensivamente. Por momentos, aproxima-se do Porto a que queremos chegar. Mas não queremos momentos, queremos jogos. Por isso está a ser bom o tempo que temos tido de trabalho. Para poder ir ao fundo das matrizes e dos conceitos do nosso modelo de jogo. Creio que o Porto a cada fim de semana tem dois rivais: o rival e o próprio Porto. Temos de ganhar a nós mesmos, temos de ser melhores. Satisfaz-me ganhar ao rival, mas satisfaz-me mais ganhar e ser melhores. Ou seja, ganhar porque merecemos.

Contestação dos adeptos

Acreditem, tenho claro o clube que represento, tenho claro o trabalho que faço e o que fazemos como equipa técnica. E acredito muito nos nossos jogadores e naquilo que somos capazes de fazer. Sabemos no que temos de melhorar. Sabemos o que estamos a fazer bem. O adepto é como a namorada mais difícil, não te vai dar amor porque sim. E eu gosto disso, porque há que conquistá-la. Mas também sabemos que precisamos deles, que os temos de conquistar. E que estamos todos juntos. Quando se vai junto contra o que vem, geram-se essas dinâmicas que nos fazem invencíveis.

Como criar mais situações de perigo

Remates à baliza não contam. Não conta se for um ou mil. Porque se o Diogo Costa pontapeia e chega à baliza, também conta como um remate. O dado é quanto perigo gera cada remate. E aí, sim, gera pouco. Temos de melhorar. Estamos a trabalhar para melhorar.

Não abdica dos três centrais

O sistema é diferente do modelo de jogo. O sistema é a disposição dos jogadores no campo, é como fazemos as coisas. O modelo é o que fazemos. O que fazemos não vou mudar. O que fazemos é tentar controlar o jogo através da bola. Creio que isso conseguimos. Tentar recuperar a bola o mais rápido possível para a ter, mas às vezes não posso estar a pressionar o jogo inteiro, que é o que eu gostava de fazer, porque para pressionar é preciso saber ter a bola. Se a vou perder rapidamente, vão pressionar-me. Temos de saber melhor ter a bola para poder controlar mais o jogo com a bola, defendendo com a bola para depois criar mais oportunidades para fazer golo. Esse é o modelo de jogo. O sistema é outra coisa.

Jogos diferentes dos treinos

Não é igual treinar e jogar. Estamos a ver coisas boas nos treinos, estamos a ver coisas que estão a melhorar e que temos de levar para dentro de campo. E a minha resposta é que os meus jogadores o vão fazer este fim de semana, porque sei que o vão fazer e porque acredito nisso. Há que ser valente para melhorar. Porque para melhorar em algo, primeiro tem de se ter a humildade de perceber que há algo que não estou a fazer bem. E para olhar para si próprio e perceber isso, há que ser valente. Porque é mais fácil dar desculpas. Então se se tem a valentia para melhorar, já é um primeiro passo. Depois, tem se ter a coragem e a perseverança de passar por algo novo, porque quando alguém aprende algo novo há que ser valente. Já sabemos isso, agora é mostrar isso no jogo e estou convencido de que o vamos fazer.

Objetivo para a fase final do campeonato

Os nove jogos que faltam servem para competir. Do primeiro ao último. Ganhando ao rival e a nós mesmo para sermos melhores a cada jogo.