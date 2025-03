Villas-Boas e FC Porto multados pelos incidentes no túnel contra o Estrela da Amadora

O FC Porto e o seu presidente, André Villas-Boas, foram multados pelos incidentes no túnelo na partida frente ao Estrela da Amadora, num jogo para o campeonato que decorreu em dezembro do ano passado.

Depois de aberto o inquérito pelo Conselho de Disciplina, a decisão foi de multar o clube em 15,504 euros por "incumprimento de deveres de organização" e "falta de colaboração com a justiça desportiva".

André Villas Boas terá de pagar 120 euros por "inobservância de outros deveres", ainda que tenha tido a sua pena atenuada por bom comportamento.

O incidente foi, na altura, revelado pelo treinador José Faria, do Estrela da Amadora. Em declarações a Bola Branca, Dinis Delgado, delegado ao jogo e vice-presidente do Estrela, detalhou o incidente.

"Estávamos tranquilamente a conversar sobre as expulsões. "Demonstrei o meu desagrado com a expulsão do José Faria, porque acho que foi excessiva, e quando estava a falar sobre o segundo amarelo ao Danilo irrompe o presidente do FC Porto completamente alterado. E a proferir palavras como 'onde pensam que estão?' e ' vão para a vossa casa"... E, para nós, não fez qualquer tipo de sentido. Com empurrões e gritos", disse.

O FC Porto venceu o encontro por 2-0, com golos de Nico González e Gonçalo Borges.