Filho de Pinto da Costa vai doar espólio desportivo herdado do pai ao FC Porto

Alexandre Pinto da Costa, filho do antigo presidente do FC Porto, anunciou na noite desta segunda-feira, na gala do jornal "O Gaiense", que vai doar a parte que herdar do espólio desportivo do pai ao clube.

"A parte que me será legitimamente entregue relativa ao museu fabuloso que o meu pai tinha, onde guardava religiosamente todo e qualquer objeto que lhe foi dado e oferecido ao longo de décadas que esteve ao serviço do FC Porto, será doado por mim graciosamente ao FC Porto, sem ter qualquer interesse financeiro ou renda futura em troca. Tenho a certeza absoluta de que ele ficaria contente com esta minha atitude", disse.

O empresário negou ainda os rumores que estaria a "negociar com o FC Porto o nome do meu pai para atribuir ao Museu do FC Porto o património ou espólio desportivo que ele tinha com a finalidade de eu obter royalties, rendas, verbas ou proveitos, é totalmente falso e é mentira".

A relação de Alexandre com o pai não terá sido a melhor nos últimos anos de vida de Pinto da Costa, falecido no último mês, que considera que o ex-presidente do FC Porto "foi mal acompanhado".

"Não foi o dinheiro nem os bens materiais que me moveram nos desacordos que tive com o presidente do FC Porto por ele estar tão mal acompanhado nos últimos anos da sua presidência. Quando alertei, frontal e diretamente, para os perigos que corria por essas escolhas erradas e pelas quais eu, posteriormente e de livre vontade, me afastei do presidente, não do meu pai, pois desse estive sempre presente quando ele de mim necessitava, afastei-me de toda e qualquer atividade do clube, desportiva e socialmente, durante anos a fio", explicou.