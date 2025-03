Cruz Azul processa Anselmi e exige quase cinco milhões pela saída do treinador

De acordo com a publicação, foi entregue um documento de 43 páginas à Câmara do Estatuto do Jogador da FIFA, orgão que resolve tais disputas, em que o clube mexicano descreve todos os acontecimentos que levaram à rescisão de "maneira justificada" do contrato de trabalho do ex-treinador.

No documento, o Cruz Azul solicita à FIFA que Anselmi pague os cinco milhões de euros, mais os impostos correspondentes.

O jornal escreve que "caso isso não ocorra, o clube solicita a compensação de 3,4 milhões de dólares, montante equivalente ao 'valor residual do contrato à data da sua rescisão'".

Nas 43 páginas, é ainda possível ler-se que o antigo clube de Anselmi "recebeu quatro ofertas do FC Porto: a primeira de 1,5 milhões de dólares e a última de três milhões, a pagar em duas tranches, ofertas essas que foram rejeitadas já que não cobriam a cláusula de cinco milhões".

Martín Anselmi poderá, agora, defender-se e apresentar a sua verdade para, posteriormente, a FIFA tomar uma decisão. Seja qual for o desfecho, tanto o clube mexicano como Anselmi poderão recorrer do mesmo para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD).

Anselmi foi apresentado como treinador do FC Porto no dia 27 de janeiro. Desde então, orientou a equipa em 10 jogos: venceu quatro, empatou quatro e perdeu dois. Os dragões estão no 3.º lugar do campeonato a nove pontos do líder Sporting.