Villas-Boas: "Resolvido o problema pai em relação ao Vítor Bruno, Francisco Conceição poderá regressar"

André Villas-Boas, presidente do FC Porto, revela ao jornal "O Jogo" que o clube teve ordenados em atraso no mês de novembro e que a situação financeira do clube e SAD está mais estabilizada. No plano desportivo, assume o mau rendimento na época, explica saída de Vítor Bruno e prevê possível reintegração de Francisco Conceição na próxima temporada. Perto de cumprir um ano desde que foi eleito presidente dos dragões, Villas-Boas foi questionado se os adeptos compreendem a falta de sucesso desportivo com a prioridade de salvar financeiramente o clube. "Acho que há adeptos que olham para a situação em que o FC Porto se encontrava e conseguem enquadrá-la no tempo e projetá-la no futuro, conseguem perceber que o FC Porto, enquanto clube de associados, deixaria de existir. Chegámos a uma situação, em novembro, de desespero absoluto, tínhamos salários em atraso nas modalidades, no futebol e nos funcionários", revela. Nesse sentido, Villas-Boas destaca a renegociação da dívida que aconteceu nesse mês com o negócio da Dragon Notes, que implicou um encaixe de 115 milhões de euros junto de investidores americanos. "O FC Porto, neste momento, não deve nada aos seus jogadores e aos funcionários, tem os salários todos em dia, não deve nada a clubes, recomprou parte dos direitos televisivos que estavam antecipados até 2028, tem ideia de recomprar ainda mais dívida associada aos direitos televisivos e isto é difícil projetar na cabeça de um associado", continua. Villas-Boas garante que o clube "ainda não pode dizer que está totalmente a salvo", destacando a "diferença fundamental" no encaixe financeiro entre a participação na Liga dos Campeões ou Liga Europa, dependente ainda do fecho da temporada. "Atrevo-me a dizer que ela [subsistência do clube] está garantida, também, com o emagrecimento do FC Porto e o redimensionamento do grupo. Tudo isto são vitórias, ainda falta um caminho longo para dizermos que o FC Porto está saneado financeiramente na totalidade, mas demos grandes passos", prossegue. Vítor Bruno com atenuantes, Anselmi garantido em 2025/26 Em balanço ao seu primeiro ano na liderança do FC Porto, Villas-Boas reconhece que "no âmbito desportivo, não estamos no patamar que é reconhecido, chegamos a março numa posição desconfortável." "Não dependemos de nós na obtenção do objetivo mínimo que seria a Liga dos Campeões e para sonhar com o título dependemos de um número elevadíssimo de fatores", assume. A meio da época, o clube demitiu o treinador Vítor Bruno e André Villas-Boas detalha que houve "uma quebra de confiança evidente entre jogadores e treinador, o que nos levou a tomar uma decisão."

Ainda assim, André Villas-Boas acredita que Vítor Bruno "é um excelente treinador e triunfará": "Já muitos treinadores do FC Porto saíram sem sucesso e são considerados referências, como Luís Castro e Nuno Espírito Santo. Não tenho dúvidas que o Vítor chegará a esse patamar". Acrescenta uma atenuante ao fracasso do ex-treinador: "Acabou por viver um momento de turbulência enorme, pela mudança de presidente e do treinador mais vitorioso de sempre no FC Porto como era Sérgio Conceição." O argentino Martín Anselmi sucedeu a Vítor Bruno, um treinador "de ideias inovadoras e vincadas, altamente trabalhador, com um futebol muito próprio, que obriga a um espaço de adaptação que é este em que estamos a viver, em que vimos mudanças profundas." Villas-Boas acredita que Anselmi "chegaria em breve à Europa" e que o FC Porto apenas "se antecipou e projetamos ser um dos próximos grandes treinadores do futebol europeu", garantindo, "em absoluto", que o argentino será o treinador dos dragões na próxima época, independentemente do desfecho da presente temporada. O FC Porto está no terceiro lugar do campeonato, a nove pontos do líder Sporting e a seis do Benfica, que tem menos um jogo disputado. Apenas os dois primeiros classificados se apuram para a Liga dos Campões e André Villas-Boas ainda ambiciona lá chegar. "Não dependemos de nós, infelizmente. Digamos que nos pusemos a jeito. Cabe-nos a responsabilidade de ganhar os nossos jogos e terminar bem esta época, vendo depois o que sai desses confrontos diretos entre Benfica, Sporting e Braga, para ver se conseguimos terminar num lugar mais alto do que estamos", explica. Francisco Conceição pode regressar, "resolvido o problema pai" Já com olho na próxima época, Villas-Boas diz que o Porto "felizmente tem" pujança para atacar o mercado no verão, depois de dois mercados de transferências com muito encaixe em vendas de jogadores. "Agora podemos abordar o mercado de outra forma", diz. Francisco Conceição está emprestado à Juventus e poderá ser reintegrado na equipa. Villas-Boas revela que teve "conversas muito informais" com o clube italiano em janeiro, sem "indicação clara", reconhecendo que a troca de treinador na "Vecchia Signora" pode impactar uma decisão. Acrescenta que o regresso pode ainda ser impulsionado por estar "resolvido, de certa forma, o problema pai em relação ao Vítor Bruno" e, por isso, "tem todas as condições de voltar ao FC Porto". Nico González e Galeno renderam mais de 100 milhões de euros no mercado de janeiro. A saída do médio para o Manchester City "era inevitável", segundo o presidente portista. "Corríamos o risco de o perder por 30 milhões para o Barcelona. A partir do momento em que soubemos da proposta do City, que infelizmente se deu apenas a três dias do final do mercado, jamais iríamos vender abaixo da cláusula. A proposta de 45 chegou aos 60 milhões e foi aí que tivemos de concluir o negócio. Foi a nossa grande perda", lamenta. Já Galeno "não estava ao nível que nos habituou e que tardava em chegar."