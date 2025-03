Amílcar (que já foi canarinho) vê um dragão na Amoreira de olhos postos em 25/26

"No meu tempo, o tempo também de Fernando Santos ou de José Torres no Estoril, nunca perdíamos com o Porto" em casa.



É desta forma que Amílcar Fonseca "puxa o filme atrás" para recordar as temporadas em que foi "canarinho" e defrontou os dragões. Estes regressam domingo à Amoreira, na ronda 27 da Primira Liga, atuando num "campo sempre muito difícil para o FC Porto", sublinha o atual treinador, de 71 anos, em declarações a Bola Branca.

Na antevisão do desafio, Amílcar prevê "muitas dificuldades para o FC Porto", que já "não tem aquela mística que tinha e por isso estamos sempre à espera de saber como é que o FC Porto vai reagir".

Por outro lado, o antigo jogador estorilista, que passou ainda por Oriental, Belenenses, E.Amadora ou Portimonense - e hoje radicado no Algarve, defende que a equipa portista já está a realizar a pré-época de 2025/26.



"Dizer que o Porto vai ser campeão é para distrair as pessoas. Tenho dúvidas que este treinador [Martín Anselmi] vá continuar para o ano e, desta forma, Villas-Boas já está a preparar a nova época", conclui Amílcar Fonseca.