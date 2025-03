Anselmi. "Demos tudo para vnecer"

O treinador do FC Porto, Martin Anselmi, considera justo o triunfo dos dragões e elogia os seus jogadores por terem conseguido dar a volta ao marcador contra uma equipa difícil.

A partida

"Começámos o jogo a encontrar a profundado que tínhamos treinado. aproveitando a defesa do Estoril, que estava com 3 elementos. Tivemos a chance do Fábio, do Pepê, do Mora. Era injusto estar a perder, porque o Estoril ainda não tinha chegado, ainda não tinha rematado à baliza. O jogo tornou-se mais difícil, contra esta equipa é difícil jogar aqui. Mas destaco a entrega dos jogadores, pois realmente deixaram tudo para empatar e depois chegar ao golo da vantagem"

Alterações tardias

"Foi porque mudaram no segundo tempo, para atacar com quatro elementos. Era mais um ajuste tático do que de nomes. Queríamos passar a ter dois avançados, estávamos a conseguir e entendemos que não precisávamos de mudar. Depois sim. Creio que o Pepê e o Mora deixaram tudo o que tinham em campo e era momento de mudar e cuidar da largura, sobretudo na esquerda. Aí decidimos voltar ao plano inicial e depois disso estivemos muito bem o jogo"

Rodrigo Mora

"Era o segundo, deu-nos a vantagem. Olho para o Rodrigo como alguém que tenho de cuidar. É um miúdo ainda, tem de crescer, continuar a trabalhar neste caminho. Deixa-me muito feliz vê-lo marcar, merece. Treina bem, trabalha, tem humildade e enquanto continuar assim vai conseguir tudo o que quiser"

Vitórias consecutivas

"Conseguimos ganhar dois jogos seguidos e demos isso aos adeptos. Numa tarde de sol de domingo, com o sol a cair em fundo. Isso fez-me recordar quando era jovem e o meu pai me levava ao campo. Essas tardes de domingo, com a tua gente, a acabar com um triunfo"

Clássico com o Benfica

"Vai ser uma semana especial, mas ainda agora acabámos de jogar. Vamos saborear e amanhã pensamos no próximo jogo"

O FC Porto derrotou o Estoril, por 2-1, com remontada, e recuperou o terceiro lugar no campeonato, em igualdade com o Sp. Braga.