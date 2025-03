FC Porto passa na Amoreira e volta a empatar com Braga

O FC Porto derrota o Estoril, por 2-1, e volta a apanhar o Sp. Braga no terceiro lugar do campeonato.

Na Amoreira, os dragões não fizeram grande exibição, mas justificaram os três pontos.

Do lado azul e branco marcaram Samu (de penálti) e Rodrigo Mora.

Já do lado canarinho foi Begraoui a abrir o marcador, igualmente de grande penalidade.

Com esta vitória, a segunda consecutiva, o FC Porto volta a ser terceiro, com os mesmos pontos do Sp. Braga, a uma semana de receber o Benfica para a I Liga.