Vitórias consecutivas do FC Porto dão "confiança" a Guilherme Aguiar para o clássico

A primeira sequência de vitórias de Martína Anselmi ao comando do FC Porto dá esperança a José Guilherme Aguiar, em véspera de clássico com o Benfica, no Estádio do Dragão, da jornada 28 do campeonato.

Dois triunfos consecutivos. O mais recente, frente ao Estoril, dá confiança aos dragões e ao antigo vice-presidente portista para o que aí vem.

"Às vezes é preciso uma 'dosezinha' de confiança e essa vem das vitórias. Duas seguidas para o FC Porto não é nada, mas estas são significativas. Estou esperançoso", reconhece, em declarações a Bola Branca.

A diferença de pontos para os rivais - seis para o Benfica, que tem menos um jogo, e nove para o Sporting - é significativa, mas pode encurtar com um bom resultado no clássico da próxima ronda. Guilherme Aguiar admite que "já se começa a ver qualquer coisa" no dragão de Anselmi.

Favoritismo "emocional"

Sobre o clássico, não há apostas em desfechos, até porque o Benfica "está mais entrosado". Mas para o ex-dirigente, há favoritos emocionais.

"O resultado é sempre incerto. O FC Porto, por jogar em casa, terá a dose do favoritismo emocional que estas equipas precisam para se transcenderem", assume José Guilherme Aguiar.

O clássico entre FC Porto e Benfica está marcado para o próximo domingo, 6 de abril, no Estádio do Dragão. Terá relato em direto e acompanhamento na rádio, na app e no site da Renascença.