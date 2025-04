Eleições na Liga. Reinaldo Teixeira terá tido negócios com Rui Costa em 2016

Reinaldo Teixeira, candidato à presidência da Liga de Clubes, terá tido negócios com Rui Costa, presidente do Benfica, segundo o jornal "Correio da Manhã". Numa reação em comunicado, o FC Porto considera que está em causa um "conflito de interesses inaceitável".

De acordo com a publicação, Reinaldo Teixeira finalizou um projeto imobiliário em Lagoa, no Algarve, que tinha como parceiro uma empresa de Rui Costa. O projeto terá originado um volume de negócios superior a seis milhões de euros em 2016.

Em comunicado, o FC Porto considera que a "possibilidade de o candidato Reinaldo Teixeira ter obtido benefícios financeiros em parceria com o presidente do Benfica representa um conflito de interesses inaceitável, que condiciona a capacidade de este candidato poder liderar de forma isenta, imparcial e equidistante vários dossiês tão sensíveis e impactantes para os clubes, nomeadamente a centralização dos direitos audiovisuais."

Os dragões destacam que o negócio com a ligação entre Rui Costa e Reinaldo Teixeira ocorreu numa altura em que o atual candidato à presidência da Liga "já ocupava o cargo de Coordenador e Avaliador dos Delegados da Liga Portugal e o atual presidente do Benfica ocupava o cargo de administrador para a área do futebol".

Nesse sentido, Reinaldo Teixeira "tinha a responsabilidade máxima de nomear os delegados para cada jogo e coordenar o sistema de avaliação, um processo com impacto decisivo nas subidas e descidas dos delegados."

O Porto revela que vai enviar, ainda esta quarta-feira, uma "comunicação formal à presidente interina da Liga Portugal, questionando se esta relação de privilégio entre o coordenador dos delegados e um dirigente de um dos clubes participantes nas competições foi formalmente reportada à Liga Portugal ao longo da década em que Reinaldo Teixeira ocupa estas funções".

Na segunda-feira, o presidente do FC Porto, André Villas-Boas, já tinha sublinhado o seu apoio a José Gomes Mendes, lamentando que alguns clubes estejam reféns de acordos com a lista de Reinaldo Teixeira. O SC Braga anunciou, esta quarta-feira, o apoio a José Gomes Mendes.

"As eleições para a presidência da Liga Portugal assumem uma importância decisiva para o futuro do futebol português. A pouco mais de um ano da entrega da proposta final da centralização dos direitos audiovisuais, e com o desígnio de recuperar o sexto lugar do ranking UEFA cada vez mais longe, a eleição de um presidente da Liga competente, credível e agregador influenciará decisivamente a capacidade competitiva do nosso futebol e dos seus clubes", destaca ainda o comunicado portista.

De acordo com o "Correio da Manhã", Benfica e Reinaldo Teixeira não quiseram comentar a notícia.