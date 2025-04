FC Porto desmente Benfica e pede esclarecimentos a Reinaldo Teixeira

O FC Porto desmente o Benfica sobre apoio a candidaturas à Liga de Clubes e exige esclarecimentos a Reinaldo Teixeira.

Os dragões fizeram novo comunicado, este em resposta à nota do Benfica.

Os azuis e brancos esclarecem que “o FC Porto subscreveu uma só candidatura, posição essa que foi pública e oportunamente comunicada”.

O FC Porto garante que “não emitiu qualquer juízo sobre a legitimidade dos negócios celebrados entre o presidente do Benfica e o sr. Reinaldo Teixeira. O presidente do SL Benfica pode fazer negócios com quem entender e quando entender”.

Os dragões insistem no pedido de esclarecimentos a Reinaldo Teixeira.

“Se está ou esteve em situação de incompatibilidade e/ou conflito de interesses no contexto da sua atividade enquanto coordenador dos delegados da Liga Portugal; Se cumpriu com as suas obrigações de reporte dos negócios mantidos com o presidente de algum clube ou com representantes de outras SAD - ao abrigo da regulamentação aplicável, incluindo do Código de Transparência e Anticorrupção da Liga Portugal; Se reúne as condições de idoneidade, credibilidade e independência para concorrer à presidência da Liga Portugal e para exercer livremente as suas funções sem limitações ou ónus”.

De recordar que Reinaldo Teixeira e José Gomes Mendes são candidatos à presidência da Liga de Clubes.