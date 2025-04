Anselmi. “Temos de ir em busca dos três pontos”

O treinador do FC Porto, Martin Anselmi, diz que o Benfica não pode perder esta partida e que os dragões vão lutar pelos três pontos.

Jogo da época?

"No FC Porto, o jogo mais importante é sempre o jogo da época. E este é especial. Somos uns privilegiados por representarmos o FC Porto, por amanhã podermos defender estas cores num jogo de esta importância. No final das contas, o Benfica não pode perder a liderança no Dragão. E nós sabemos a importância disto e que temos de ir em busca dos três pontos".

Partida contra o Benfica

"Desde o momento em que escolhemos esta carreira de treinador, que sonhamos jogar jogos como este. Portanto, sem dúvida que me deixa muito expectante. Estar com os nossos adeptos em casa, a jogar um encontro desta importância. Depois, claro que sabemos quem vamos enfrentar. Preparámos muito bem o jogo, com o foco na nossa tarefa e no nosso trabalho. Vai ser um jogo de muitos duelos, como sempre são estes jogos".

Pressão sobre os jogadores?

"Olhamos sempre para a tabela. E já sabem como nós funcionamos, como eu funciono. Pensar nos pontos, fazer contas, tira-nos o foco do que realmente temos de fazer, do plano de jogo. Quanto melhor desempenharmos o plano de jogo, mais próximos estamos de vencer. Claro que, se vencermos, encurtarmos distâncias. Mas o objetivo não é esse. É como vamos defender, atacar, pressionar, defender a bola parada, atacar a bola parada. E é isso que temos de fazer, dar o máximo como sempre. É isso que nos vai fazer encurtar distâncias".

Não há favoritos

"São jogos especiais, à parte. É indiferente a maneira como as equipas chegam, a posição na tabela. Isso não interessa nestes jogos à parte. Não há favoritos, cada um chega no momento em que chega"

Que Benfica espera?

"Imagino um rival que vá tentar atacar, buscar o controlo do jogo. Sabem que perder pontos no Dragão pode significar perder a liderança do campeonato e, por isso, têm de procurar os três pontos. E nós, tendo isso em conta, também sabemos o que fazer, quais as debilidades do Benfica e os nossos pontos fortes. Para conseguirmos causar danos. São jogos de muita importância, onde cada duelo conta muito, marca a diferença. Mas nós temos uma forma de competir que não depende do rival. Gostamos de atacar, pensar na baliza adversária, e amanhã isso não vai mudar".

Semana de trabalho

"Gosto que as equipas vão melhorando até que as margens sejam muito curtas. Mas nós temos de melhorar muita coisa, muitos detalhes, coisas muito específicas. Na fase ofensiva temos coisas a melhorar, e defensivamente também. Ainda assim, vejo uma equipa que está a evoluir, jogadores que se estão a sair cada vez melhor, que querem competir. Esta foi uma semana maravilhosa de trabalho para nós, para desfrutar, competir entre nós, procurámos ser melhores. Vejo um grupo num momento impressionante e isso enche-me de orgulho, de vontade de cumprir os objetivos. Há sempre coisas para melhorar, mas quando vejo que os jogadores o querem fazer... Para nós, isso é impagável".