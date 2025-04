Claques do Benfica atiram tocha para adeptos do FC Porto

[notícia em atualização]



Elementos das claques do Benfica lançaram este domingo, durante o clássico da Primeira Liga, uma tocha para uma zona de adeptos do FC Porto, abaixo do setor dedicado aos visitantes do Estádio do Dragão.

Segundo um vídeo publicado nas redes sociais, a tocha caiu numa zona ocupada por famílias, incluindo crianças, o que gerou algum pânico entre os adeptos portistas.