Os jogadores do FC Porto vão seguir para estágio, após a derrota pesada contra o Benfica em casa.

A notícia é avançada pelo Record. Segundo o jornal, a direção azul e branca decidiu manter o grupo junto por mais uns dias.

A mesma fonte adianta que o presidente André Villas-Boas esteve no balneário do Dragão tanto no intervalo como no final da partida.

O FC Porto perdeu 4-1 contra o Benfica, no Dragão, e está agora a 12 pontos da liderança.