"Jogadores precisam de estar com a família no fim do jogo". Rui Quinta chumba regresso do Porto a estágio

"O peso de ter de ser campeão não se compra, constrói-se. E acho que esse peso atrofiou muitos desempenhos. O Porto ainda pode ganhar esta época a consolidação do que quer. Não sei se os jogadores ficam ou não. O que importa é que se está a construir. Se o propósito for esse, há muito a ganhar", diz.

O técnico, de 64 anos, que esteve no FC Porto durante duas épocas com Vítor Pereira, acredita que hoje "ninguém olhe para a cara de ninguém" no Olival. Contudo, aconselha a estrutura portista a desconectar-se do resultado e pensar no projeto que está a ser construído.

"O melhor, naquela altura, era desaparecem todos dali, cada um para o seu espaço. Para mim, era precisamente o contrário, até dava dois dias de folga para limparem a cabeça e voltarem sedentos, revoltados, e tornar isso em algo que acrescente", diz, numa conversa com a Renascença sobre o que correu mal no lado portista.

Os jogadores precisam da família após uma dura derrota. É a opinião de Rui Quinta, treinador e antigo adjunto do FC Porto, que não concorda com a decisão de regresso ao estágio após a dura goleada sofrida no Estádio do Dragão frente ao Benfica, por 4-1.

Como se explica a dura derrota do Porto?

O adversário do FC Porto teve mais competência. Ontem foi evidente que são duas ideias diferentes em confronto, mas há ainda, para mim que sou treinador, uma série de pormenores no Porto que foram determinantes. Por exemplo, a dinâmica da linha defensiva. Não se justifica que o Benfica tenha conseguido ter um finalizador a encostar de primeira entre a zona do penálti e a pequena área. É o reflexo de uma ideia, se a linha defensiva do Porto se mantivesse coesa, os jogadores não iam atrás. No segundo golo, há um jogador que não regressa à linha e fica tudo em jogo. O terceiro golo volta a ser entre os centrais. A linha defensiva está demasiado próxima da baliza. O quarto na bola parada é deixar o segundo poste desguarnecido com o Otamendi, que é normalmente o alvo. Houve algum descuido e desorientação.

O Porto até teve uma atitude agressiva, competitiva, algum entusiasmo, apesar do golo logo no primeiro minuto ter mexido com a equipa. Acabou por se reencontrar e foi atrás do empate, mas não conseguiu. É também outro problema conseguir criar situações de finalização e saber aproveitá-las. Apanhou um adversário que foi melhor.

Como se viverá uma derrota destas?

A cultura do FC Porto é de superação, de transcendência, de pensar exclusivamente em vencer. Mas nos ciclos de vida, há momentos em que as coisas não correm como nós desejamos. Se andarmos só em função do resultado, parece que está tudo uma desgraça e não é verdade. Se tivesse ganhado, não estava tudo bem.

Quem dirige tem de ter uma visão um pouco mais desligada, dar dois passos atrás e ver o caminho que está a ser feito. Nessa perspetiva, claro que é uma rivalidade ancestral, é evidente que naquela casa acredito que hoje ninguém olhe para a cara de ninguém, mas a vida segue. E se segue, só há uma forma de lidar, que é olharmos para o que fizemos e tornarmo-nos mais competentes. É evidente que com uma derrota destas, quando o passado recente era no outro sentido, acaba por machucar sempre. Se formos envolvidos pela onda de um resultado desta dimensão, as coisas ficam mais difíceis.

Voltando ao aspeto tático, o Porto tem jogadores para esta forma de jogar? O Benfica esteve muitas vezes um para um...

Isso acontece porque se perdia a bola de forma infantil. É essa maturidade e esses "timings" que definem o nível competitivo de uma equipa. Perceber onde e de que forma se perde a bola. Se estamos envolvidos numa dinâmica ofensiva com largura total, dois laterais projetados, e três atrás na defesa e mais um elemento do meio-campo a equilibrar a equipa, e damos a bola ao adversário com espaço, se a reação se não for eficaz, isso permite o aproveitamento... O Benfica foi muito inteligente na forma como o fez.

Os sistemas são um assunto que não considero determinante. Determinante é o que os jogadores fazem no espaço e no tempo. Se vão pela direita, esquerda, meio, como criam as situações. Se estão três ou cinco... Está tudo na forma como os jogadores se relacionam. E se o Benfica tivesse sido eficaz, o resultado poderia ainda ter outra expressão.

O Porto tem largura, apoio, profundidade. A tática é uma disposição inicial, depois os jogadores movimentam-se e criam situações em que estão três, quatro. O Porto apareceu com dois jogadores para finalizar e marcou um golo.

Está-se muito agarrado ao sistema. Se olharmos para o Sporting, a equipa jogava num sistema com um treinador e depois, com o mesmo sistema e outro treinador, as coisas eram totalmente distintas. Tem mais a ver com os jogadores, a crença, a mobilidade e a relação entre eles.

Por ter chegado há pouco tempo, com uma ideia tão diferente de Vítor Bruno, ter entrado a meio da época, perdendo dois titulares quase imediatamente... É preciso dar tempo e desculpar um pouco Anselmi?

Não tenho nada contra o treinador, mas temos de perceber que chegou para desempenhar uma tarefa. Se começa já a pensar que tudo o que acontece não tem a ver com ele, é um mau princípio. O treinador tem de ter sempre o orgulho e vontade de dizer que tudo o que acontece tem a ver com ele, porque se não tem, nunca vai conseguir remediar o que não está bem. Tem tudo de ser do cunho dele. É um princípio básico do treinador. Tudo não estará, certamente, como ele idealizou, e isso é um caminho, não se compra. Se se comprasse, não faltariam coisas extraordinárias, mas isto tem de ser construído.

O Porto está em construção, mudar hábitos demora, os resultados são importantes para que as crenças se instalem. É evidente que sempre que há um jogo desta dimensão, dois clubes de topo, serve para nos compararmos e se o desempenho está ao nível que queremos. Algumas coisas não estão nesse nível, o presidente já disse que a estrutura vai continuar e isso é excelente. Agora, isto tem de doer, o que magoa faz-nos crescer, é tornar a mágoa em revolta para entregarmo-nos mais. É o caminho dos campeões.

Do que já conhecemos de Martín Anselmi, parece alguém flexível à mudança ou alguém mais dogmático e agarrado às ideias?

Quando chegou, as pessoas conheciam-no mal, mas disse algumas coisas importantes sobre os jogadores servirem uma ideia. É o primeiro passo. Depois, chegam as circunstâncias, que marcam o que nós somos. Uma coisa é o que dizemos, outra é o que fazemos. Os jogadores alinham-se ou não, vamos ou não vamos.

Ele tem sido coerente com a sua ideia de jogar, é um direito inabalável do treinador. Claro que se fala melhor quando as coisas correm melhor. É um treinador que ainda tem um percurso curto, é uma dimensão em que nunca tinha estado. É ajudá-lo a crescer, a refletir. Nós, treinadores, temos um processo natural, há cinco anos fazia coisas que até me envergonham, mas era o que eu pensava na altura. Vamos ouvindo, vivendo, lendo e as coisas vão evoluindo. Ou o comboio passa e ficamos a ver da estação.