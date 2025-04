Anselmi. "Ganhar todos os jogos até ao fim"

O treinador do FC Porto, Martin Anselmi, ficou contente com o facto de os seus jogadores terem mostrado desejo de ganhar.

A partida

"Fomos uma equipa com muita atitude, que desde o primeiro minuto mostrou as suas intenções e o desejo de ganhar. Tivemos muito desgaste na primeira parte, mas sim, com esta atitude conseguimos reverter aquilo que aconteceu no fim-de-semana passado”

Pressionar alto

"Sim, sabíamos que conseguiríamos ter superioridade por dentro, porque os médios deles iriam ser atraídos pelo Eustáquio e pelo Alan Varela, e depois o Rodrigo Mora e o Fábio Vieira iam ter espaço nas costas".

Rodrigo Mora resolve

"O Rodrigo vai estar connosco na próxima época, tenho essa certeza".

Objetivo do FC Porto

"Temos de pensar no nosso trabalho até final, em competir em todos os jogos e ganhar todos os jogos até ao fim".

O FC Porto derrotou o Casa Pia, por 1-0.