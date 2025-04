José Fernando Rio: “FC Porto terminar em quarto é algo inimaginável e inqualificável”

O FC Porto ocupa a quarta posição do campeonato, com menos um ponto que o Sporting de Braga. É improvável que a classificação afete gravemente as contas dos dragões, mas Rio teme que ponham em causa a preparação da próxima época.

“Estou à espera de que o Porto tenha um fim de época mais regular do que aquilo que tem sido na época. Eu acho que o Porto pode chegar ao terceiro lugar e acho que deve chegar ao terceiro lugar. Se não chegar, é um descalabro”, diz, em entrevista a Bola Branca .

José Fernando Rio considera que o FC Porto terminar a época no quarto lugar do campeonato seria algo “inqualificável”. O antigo dirigente portista, candidato a presidente nas eleições de 2020, quer “acreditar que isso não vai acontecer”.

“Fracasso” de Villas-Boas

A última vez que o FC Porto acabou em quarto na Liga foi em 1975/76. Para José Fernando Rio, igualar esse registo na primeira época completa sob o comando do novo presidente, André Villas-Boas, seria um “fracasso”.

“Se a temporada terminasse agora, já seria um falhanço. Eu sei que há um passado, mas também sei que todas as decisões fundamentais desta temporada foram tomadas pela atual presidência. Foi a direção atual que não manteve o anterior treinador e escolheu o seu adjunto, que mudou o treinador a meio da época e que vendeu dois dos seus melhores jogadores no mercado de janeiro. Portanto, terminar no terceiro lugar já seria um fracasso, terminar em quarto é algo inimaginável, inqualificável”, descreve.

Apesar do cenário negativo, Rio não coloca em causa a continuidade do treinador Martín Anselmi, nestas declarações à Renascença.

“Encarei esta contratação como uma contratação a pensar no médio prazo e não apenas no curto prazo. Se não houver nenhuma evolução negativa extraordinária, acho que o Martín Anselmi deve ser o treinador do Porto para a próxima temporada”, conclui.