"Mais mérito do Rodrigo Mora que nosso". Martín Anselmi e a estrela que se faz sozinha

Rodrigo Mora, de 17 anos, é uma estrela que se faz por si só. Assim o diz Martín Anselmi, quando questionado sobre o papel que desempenha no desenvolvimento do jovem talento do FC Porto, que tem sido decisivo.

"Vejo mais mérito do Rodrigo do que mérito nosso para com ele. A criatividade que tem, a forma de resolver, a soltura e frescura são dele. Aí, não intervimos em absolutamente nada, ele já tem isso. Vejo um jogador que está a amadurecer, porque vai tendo mais minutos dentro de campo e mais experiência e vai encontrando melhor o seu lugar dentro do campo. Mas tudo o que está a fazer é mérito dele", diz o técnico do FC Porto.

Os dragões recebem o Famalicão na sexta-feira, a partir das 18h00, no Estádio do Dragão. Encontro da jornada 30 do campeonato, com relato e acompanhamento da Renascença exclusivamente online, em rr.pt.

Famalicão

É uma equipa que vem a fazer muito bem as coisas, muito dinâmica na forma de atacar, muito ofensiva, com dois laterais que cruzam bem. Temos de estar atentos em cada duelo e quando a bola entra na nossa área, porque eles podem fazer estragos. Mas também temos de fazer o nosso jogo. Se tivermos bola, vamos defender menos. O plano de jogo passa por recuperar rapidamente a bola e atacar a baliza adversária. Estar sempre com intensidade que nos permita ganhar os duelos, que para mim serão importantes.

Samu

Ele teve uma semana especial, porque preferimos preservá-lo nos primeiros dias, o que não lhe permitiu treinar com normalidade por alguns dias. No final da semana já treinou com normalidade. Vai estar disponível para jogar, mas só amanhã vamos saber se já está a 100%.

William Gomes

Não vai ser convocado, ainda está em fase de recuperação.

Mentalidade

Os resultados são temporais. Ou seja, em cada ação, dentro de um jogo de futebol, há um resultado. Faço bem um passe, acertei. Faço mal, errei. Em cada decisão que tomamos e em cada ação que fazemos, há um resultado. E até pode ter sido bem feito e não ter o resultado que se deseja. A partir daí, penso que os desportistas de elite, profissionais, não podem depender a sua forma de treinar, de viver o desporto, de progredir e de encarar uma semana do resultado. Senão, quando se ganha vamos estar todos contentes e vamos ter uma semana maravilhosa, e quando se perde vamos estar todos mal e teremos uma semana muito má. Ganhas, trabalhar. Empatas, trabalhar. Perdes, trabalhar. E trabalhar ao máximo, sempre, independentemente do resultado. Porque isso é o que tem de fazer um desportista de elite. Tentar ser sempre melhor e que o foco esteja na tarefa e não o resultado. Quero que todas as semanas sejam todas maravilhosas, porque é parte da filosofia que queremos construir. Que se treine sempre com o compromisso de estar focado em dar o máximo em cada treino, sem importar a performance do fim de semana. Porque isso é que te vai levar a ter melhores resultados.

O ruído em torno de Rodrigo Mora

O ruído, neste mundo, é inevitável. O ruído chega a todos, a dado momento. Diferentes tipos de ruídos. Há ruídos que confundem mais que outros. Há ruídos para coisas boas e para coisas más. O desportista de elite tem de saber conviver com esses ruídos, é parte da profissão. Eu também convivo com ruídos. Ninguém nasce sabendo como conviver com os ruídos, mas são inevitáveis e há que aprender. Gosto de ver como cada uma assimila os ruídos e quais são os seus comportamentos. Vejo o mesmo Rodrigo desde o dia que cheguei até hoje. Não creio que requeira uma intervenção da minha parte, porque ele está a dar-se bem. No dia em que veja que requer uma intervenção da minha parte... porque o meu trabalho, além de treinar o Rodrigo, é protegê-lo de todo esse ruído. Sinto-o assim. Já o fiz com outros jogadores parecidos com ele. Porque o ruído pode ir acrescentando. O importante é manter o equilíbrio, com e sem ruído, com ruído bom e com ruído mau, e manter o foco em trabalhar. Quando o teu foco está em trabalhar, o ruído passa. E seguramente, quanto melhor trabalhas, mais ruído vais gerar.

Trabalho feito para ajudar Mora a evidenciar-se

Vejo mais mérito do Rodrigo do que mérito nosso para com o Rodrigo. Vejo um jogador com frescura, que tem muito para aprender, que quer ter a bola constantemente. Será bom conseguir ficar quieto para que o encontrem a ele. Por vezes, o futebol não se trata de nos movermos o tempo todo, mas sim de suster uma estrutura e saber quando aparecer. No jogo com o Casa Pia, sabia que tinha de jogar nas costas dos dois médios e que não podia baixar tanto para ir buscar a bola, porque acabaria por se marcar a si próprio. Então, tinha de esperar, ter paciência para poder receber, fosse de um companheiro que estivesse em construção ou de um avançado. Ter a posição ajudá-lo-á a receber com maior vantagem. Depois, a criatividade que tem, a forma de resolver, a soltura e frescura são dele. Aí, não intervimos em absolutamente nada, ele já tem isso. Espero tanto do Rodrigo como dos seus companheiros. Mais além de como lhe estão a sair as coisas a nível individual, no final de contas ganhamos e perdemos todos. Continuo a ver esse compromisso coletivo nele e nos companheiros, e isso é o que me interessa. Vejo um jogador que está a amadurecer, porque vai tendo mais minutos dentro de campo, vai tendo mais experiência e vai encontrando melhor o seu lugar dentro do campo. Mas tudo o que está a fazer é mérito dele.

Jogar no Dragão é um entrave ao crescimento da equipa?

Muito pelo contrário. Jogar em casa gera-me sensações diferentes, em todos os aspetos. Chegar ao Dragão, estar em nossa casa, o encontro com a nossa gente... Prefiro jogar sempre em casa e penso que os meus jogadores também. No final, essas coisas são situações exteriores ao que se passa dentro das quatro linhas. Aí, são 11 contra 11. Em casa, temos o 'plus' de termos a nossa gente a empurrar-nos. É sempre bonito jogar com quem nos dá alento. Na realidade, quando vamos jogar fora de casa, também temos a nossa gente que se faz sentir. Independentemente de onde joguemos, nós temos a responsabilidade, como equipa, de transmitir para fora. Isso, sim. É uma obrigação. Gosto que as minhas equipas transmitam para fora, seja em casa ou fora de casa.