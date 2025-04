Anselmi rendido a Mora. "Desfrutem dele”

O treinador do FC Porto, Martin Anselmi, diz que a sua equipa mostrou “caráter” na vitória sobre o Famalicão (2-1) e voltou a elogiar Rodrigo Mora, mas apenas com uma frase.

A partida

"Creio que hoje mostrámos um pouco do caráter e do nível de competitividade que existe dentro deste grupo de jogadores. São jogadores que não se conformam, vejo um grupo de valentes. Não é só pressionar e também não é só correr, também é preciso jogar. E, fruto dessa valentia que hoje tivemos e mostrámos, acabámos por controlar o jogo da forma como controlámos. Os golaços já são todo um outro jogo à parte. Soubemos defender com a bola e creio que o caminho seja um pouco por aí, correr e jogar quando nos cabe jogar"

Equipa teve de sofrer para segurar os três pontos

"É natural sofrer. Se atacarmos bem, estamos mais perto no caso de perda da posse de bola e não deveríamos sofrer transições, mas existem diferentes momentos durante um jogo e não podemos controlar todos eles. Se tivermos uma boa estrutura para atacar e estivermos juntos, isso permite que possamos recuperar mais rapidamente quando perdermos a posse de bola. Assim podemos recuperar mais rápido, porque estamos juntos. É disso que se trata."

Importância do resultado

"O resultado é algo temporal, já o tinha dito a semana passada. Temos de continuar a trabalhar."

Exibição de Rodrigo Mora

"Desfrutem dele”.

