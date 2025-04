Processo disciplinar para futebolistas do FC Porto apanhados em festa de madrugada

O FC Porto instaurou um processo disciplinar a jogadores do plantel principal depois de várias denúncias sobre uma saída noturna que terá terminado para lá do horário de recolher obrigatório.

A notícia é avançada pelo jornal "O Jogo", que adianta ainda que três dos visados são Otávio Ataíde, Tiago Djaló e William Gomes.

A Renascença contactou o FC Porto, mas ainda não obteve qualquer resposta e, por isso, qualquer informação adicional.

Por ocasião da festa de aniversário do antigo central do Famalicão, vários elementos do plantel marcaram presença, na madrugada desta segunda-feira, num bar na zona da Boavista.

Nas redes sociais surgiram vídeos de várias páginas de adeptos do FC Porto a denunciarem a noitada de alguns jogadores para lá da hora.

Depois de dois dias de folga, o plantel azul e branco regressa aos treinos pelas 15h30 desta segunda-feira.