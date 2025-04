Tiago Djaló falhou treino de segunda-feira por motivos disciplinares

O futebolista internacional português Tiago Djaló falhou na segunda-feira o treino do FC Porto por motivos disciplinares, no regresso do quarto classificado da I Liga aos trabalhos, no Olival, disse à agência Lusa fonte ligada ao processo.

Apesar de os ‘dragões’ só terem anunciado as ausências do sérvio Marko Grujić, de Vasco Sousa e do brasileiro William Gomes, todos lesionados, o defesa-central também não participou na sessão vespertina da equipa orientada pelo argentino Martín Anselmi.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Tiago Djaló, de 25 anos, está sob alçada disciplinar da SAD comandada por André Villas-Boas, após ter sido um dos jogadores do FC Porto que infringiram o regulamento interno do clube em relação à hora de recolhimento obrigatório, ao regressar já na madrugada de segunda-feira da festa de celebração do 23.º aniversário do também central brasileiro Otávio Ataíde.