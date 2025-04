Lesão muscular deixa Diogo Costa em dúvida para a Reboleira

O guarda-redes internacional português Diogo Costa foi diagnosticado com "uma lesão muscular no glúteo esquerdo", anunciou ao início da tarde desta quarta-feira o FC Porto anunciou, em forma de comunicado, nas suas plataformas digitais oficiais.

De acordo com os dragões, o guarda-redes limitou-se a realizar tratamento no complexo do Olival, estando assim em dúvida para o encontro da 31.ª jornada da I Liga frente ao Estrela da Amadora, marcado para as 20h30 (hora de Portugal Continental) do próximo sábado, no Estádio José Gomes, na Reboleira.

Do boletim clínico do FC Porto continuam ainda a fazer parte Marko Grujic, Vasco Sousa e William Gomes (que realizou treino integrado condicionado).

Trata-se, assim, de mais uma má notícia para o FC Porto, numa semana complicada para os dragões, numa semana em que Otávio Ataíde, Tiago Djaló, Nehuén Pérez, Martim Fernandes, Samu Aghehowa e Danny Namaso estão sob alçada disciplinar, em virtude da festa de aniversário do central brasileiro.