Samu e Namaso também visados no processo disciplinar depois da festa de aniversário de Otávio

A festa de aniversário de Otávio continua a abalar o universo portista. Sabe-se agora, segundo a imprensa desportiva, que o processo disciplinar estende-se a cinco futebolistas do FC Porto.

Danny Namaso e Samu são os novos nomes da lista, onde constavam já William Gomes, Otávio e Tiago Djaló, que treinou na terça-feira às 7h por ser um caso recorrente, segundo “A Bola”, que garante que o regulamento interno do clube prevê um recolher obrigatório até às 23h.

Já Nehuén Pérez e Martim Fernandes, também presentes na festa, terão chegado a casa mais cedo e foram apenas multados pelo clube liderado por André Villas-Boas.

Por ocasião da festa de aniversário do antigo central do Famalicão, Otávio Ataíde, vários elementos do plantel marcaram presença, na madrugada desta segunda-feira, num bar na zona da Boavista.

Nas redes sociais surgiram vídeos de várias páginas de adeptos do FC Porto a denunciarem a noitada de alguns jogadores para lá da hora.

Depois da vitória caseira contra o Famalicão na sexta-feira, o clube deu aos jogadores dois dias de folga, pelo que o regresso aos trabalhos ficou agendado para segunda-feira às 15h30, um treino que não contou com a presença de Djaló, um futebolista com quem a SAD portista estará a tentar terminar o contrato. Djaló, campeão francês no Lille em 2021, está emprestado pela Juventus.