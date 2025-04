"Talvez não tenha sido o melhor momento para este tipo de festejos": Derlei e a noitada que abala o FC Porto

"Todas as pessoas que circulam pelas ruas têm um telemóvel nas mãos e, no caso, foram expostos os atletas. Excederam as horas. Tendo em conta a situação que o clube vive, desportivamente, talvez não tenha sido o melhor momento para esse tipo de festejos", refere Derlei, ao mesmo tempo que justifica este tipo de episódios com o mau momento desportivo do FC Porto.

"Se por acaso os resultados desportivos estivessem a correr bem, se o Porto fosse campeão, as pessoas que estiveram ali a gravar não iriam expor os atletas. Era muito mais tolerável", reforça.

Derlei, por outro lado, enquanto antigo futebolista, garante que os "atletas estão arrependidos". "Com certeza", garante o ex-atacante dos dragões entre 2002/03 e 2004, a concluir.