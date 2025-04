Anselmi e os castigos após a festa de Otávio. "FC Porto que queremos construir não aceita falta de compromisso"

Martín Anselmi sublinha que, independentemente do que digam os regulamentos do FC Porto, no clube não se aceita falta de compromisso.

É a reação do treinador à polémica da festa de aniversário de Otávio, que segundo a imprensa levou à imposição de processo disciplinar de cinco jogadores e, em concreto, ao afastamento de Tiago Djaló até ao final da temporada. Anselmi não desmente nada; pede apenas "compromisso".

"O tema foi público, os castigos também, está tudo publicado. O FC Porto tem um regulamento. Esse regulamento não foi cumprido. A partir daí, marca-se uma falta e aplica-se uma multa. Parece-me bem. Para isso existem as regras. (...) Mas os regulamentos não medem o compromisso. O que me importa é o compromisso. O compromisso não é para com Martín Anselmi, é para com o FC Porto, os adeptos, a profissão. O FC Porto que queremos construir não aceita faltas de compromisso", vinca.

Palavras de Martín Anselmi na antevisão da visita ao Estrela da Amadora, marcada para sábado, às 20h30, no Estádio José Gomes. Encontro com relato e acompanhamento na Renascença.

Estrela da Amadora

É uma equipa que joga bem. Está à procura de pontos, têm um campo complicado. A nossa equipa estará comprometida. O importante é sermos nós mesmos, faltam quatro finais para cumprirmos o nosso objetivo.

Processos disciplinares no FC Porto

A pergunta é inevitável. O tema foi público, os castigos também, está tudo publicado. Por um lado, o FC Porto, como qualquer instituição, tem um regulamento. Esse regulamento não foi cumprido. A partir daí, marca-se uma falta e aplica-se uma multa, consoante os níveis desse erro. Parece-me bem. Para isso existem as regras. Há outro ponto que me leva a pensar no regulamento, que está inerente às responsabilidades. O regulamento diz que os jogadores têm de se comportar de determinada forma, mas o que me diz a mim que [mesmo em casa] não estão com a cabeça noutro sítio? Os regulamentos não medem o compromisso. O que me importa é o compromisso. O compromisso não é para com Martín Anselmi, é para com o FC Porto, para com os adeptos, para com a profissão. O FC Porto que queremos construir não aceita faltas de compromisso. A equipa é sempre o mais importante. Para fazer parte desta equipa, temos de ser nós mesmos, em prol da equipa, sempre para o bem da equipa. Este tipo de episódios, que se tornam públicos, levam a que uma equipa, com o foco em determinado objetivo, possa ser prejudicada. Como líder, não me serve de nada outra coisa que não o compromisso de todos os que estão no balneário. Tenho de recolocar o foco da equipa em ganhar o jogo da próxima semana. Queremos gente comprometida.

Tiago Djaló fica afastado?

Está tudo publicado. O tema está fechado.

Impacto da polémica na luta pelo terceiro lugar

Estamos perante seres humanos. Com tanta velocidade, às vezes parece que pensamos pouco. Tenho os meus valores. Os meus pais sempre me disseram que tenho de me esforçar, de me levantar todos os dias pelo que quero. Coloco isso junto dos meus filhos. Estes jogadores não são meus filhos, mas poderiam ser. Há que pensar nas coisas. Cada ação traz consequências. Sei o lugar que represento. O privilégio que tens em defender as tuas cores colocam-te na rota do compromisso que tens de ter e, às vezes, a sorte que temos.

Lesão de Diogo Costa

É o nosso capitão e tem sido excecional. A equipa tem estado com mentalidade de "filhos da mãe", desculpem-me a expressão, com "ganas" de chegar ao próximo jogo e ganhar. Sabemos o que temos de fazer. Uma coisa não afeta a outra. Estamos preparados.



Zé Pedro ganhou o lugar a Nehuén Pérez

Não vamos comparar. Há momentos. O Zé Pedro tem treinado sempre, já esteve no onze, já saiu. Lutou para ganhar um lugar. É um grande exemplo para todos os desportistas.

Papa Francisco

Vocês sabem o que significava o Papa Francisco para os argentinos. Mas o Papa é de todos. Partiu um grande homem. Aprendi muito com ele, pelo lugar que ocupo. O lugar que ocupamos é incomparável, mas é um grande exemplo, porque ambos somos comunicadores. O mundo perdeu um grande líder.