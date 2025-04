Martín Anselmi homenageia o compatriota Papa Francisco. "Aprendi muito com ele"

O treinador do FC Porto, Martín Anselmi, considera que a morte do Papa Francisco, seu compatriota, é uma grande perda para o mundo.

"Vocês sabem o que significava o Papa Francisco para os argentinos", começa por dizer o técnico, esta sexta-feira, em conferência de imprensa.

Mas "o Papa é de todos". Além de considerar que Francisco era "um grande homem", Anselmi foca-se no papel do Santo Padre como líder.

"Aprendi muito com ele, pelo lugar que ocupo. O lugar que ocupamos é incomparável, mas é um grande exemplo, porque ambos somos comunicadores. O mundo perdeu um grande líder", declara.

O Papa Francisco morreu na segunda-feira, aos 88 anos. Era fã de futebol e adepto do San Lorenzo, da Argentina, e da seleção das "pampas".

Palavras de Anselmi na antevisão da visita do FC Porto ao Estrela da Amadora, marcada para sábado, às 20h30, no Estádio José Gomes. Encontro com relato e acompanhamento na Renascença.