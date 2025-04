Brás da Cunha pede respeito pela direção do FC Porto. “Falhou no passado e não pode voltar a falhar”

“Não me parece que seja este o melhor modo de fazer a contestação, muito sinceramente. O pluralismo é algo fundamental no FC Porto, mas pinturas de paredes e gritos à chegada da equipa não parecem ser a melhor maneira de o fazer. Pluralismo sempre, com respeito pelos órgãos sociais, que é algo que deve existir sempre, que falhou no passado, falhou completamente no passado e não pode, nunca, voltar a falhar”, diz, em declarações a Bola Branca .

Depois de alguns muros em redor do Estádio do Dragão terem sido vandalizados com mensagens de contestação, dirigidas principalmente ao presidente André Villas-Boas, o advogado apela a que os erros do passado não sejam repetidos.

Miguel Brás da Cunha, único elemento eleito através de lista independente ao Conselho Superior do FC Porto, pede respeito pela direção do clube nas formas de protesto ao desempenho desportivo, depois da derrota por 2-0 dos dragões na visita à Amadora.

Apesar de não concordar com os meios da contestação, Brás da Cunha não deixa de entender a motivação. O membro do Conselho Superior do FC Porto, órgão consultivo do clube, faz um balanço negativo do trabalho de André Villas-Boas ao fim do primeiro ano de presidência do antigo treinador.

“É um ano de insucesso [a nível desportivo], quer no futebol, quer nas restantes modalidades. Outro aspeto que me parece também bastante negativo tem que ver com alguma perda da cultura do FC Porto que se foi sentindo ao longo deste ano. Foi essa cultura que nos fez ficar grandes em momentos de dificuldades, como é o atual”, explica.

Do outro lado da balança, pesa o aspeto positivo da liderança de Villas-Boas: o equilíbrio das contas. É um contraponto que Brás da Cunha tem em conta, embora com algumas cautelas.

“É algo que, de facto, deve ser assinalado, mas, tal como em relação aos restantes pontos, temos de esperar pelo final do mandato [para fazer um balanço final]”, afirma.

AVB tem de “incutir cultura à Porto” na equipa

Desportivamente, a época do FC Porto está abaixo das espectativas, mas para o que tem sido descrito como ‘ano zero’. Para Miguel Brás da Cunha, mais do que equacionar uma mudança de treinador ou uma “limpeza” no plantel, a direção portista tem a responsabilidade de “incutir” essa “cultura à Porto”.

“É evidente que essa cultura à Porto está em falta, isso parece-me muito claro. Os principais responsáveis por incutir essa cultura nas equipes do FC Porto são os elementos da direção. A questão de saber se o jogador A ou o jogador B fica ou deixa de ficar, a mim parece-me neste momento uma consequência daquilo que deve ser feito e não propriamente a grande resolução do mal do FC Porto”, conclui, nestas declarações à Renascença.