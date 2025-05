Martín Anselmi: "Vou ficar no FC Porto até 2027, no mínimo"

Martín Anselmi não tem dúvidas de que o seu futuro é no FC Porto, independentemente de atingir ou falhar o objetivo do terceiro lugar.

Em conferência de imprensa, esta quinta-feira, o treinador argentino foi taxativo, quando questionado sobre os rumores que o têm associado ao Boca Juniors, da Argentina, e ao Rayados de Monterrey, do México.

"Eu vou ficar no FC Porto até 2027 [ano em que termina contrato], no mínimo. Estou 1000% comprometido com o clube, tenho muita ambição sobre o que queremos construir e de ver este Porto conseguir o que sabemos que vamos conseguir. Nesse sentido, sou um lutador inabalável e bastante obstinado. O meu compromisso com o Porto é máximo. Não desminto os rumores porque não os ouço", sublinhou.



Garantia de Anselmi na antevisão da receção do FC Porto, quarto classificado, com 62 pontos, ao Moreirense, décimo, com 36, a contar para a 32.ª jornada da I Liga e marcada para sexta-feira, às 20h15, no Dragão. Jogo com relato em direto e acompanhamento na Renascença.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui



Moreirense

Estamos a dar ao máximo em busca dos três pontos nas restantes partidas. Há um compromisso que temos para com os nossos adeptos.

Ausência de Alan Varela

Taticamente estamos a encontrar outras soluções, para suprimir essa ausência.

Três meses no FC Porto e queda para quarto

É difícil fazer balanços quando estamos a meio de uma competição. Só faço balanços quando a época termina. Mas até lá vamos vendo o processo, revemos tudo o que acontece, como nos adaptamos, que matrizes podemos incorporar, o que não está a funcionar, que papéis podemos suprir e, a partir daí, buscar a melhor forma de sermos competitivos. Ao longo do processo, conseguimos em alguns momentos evoluir como equipa e que se visse a ideia que queremos implementar, e noutros momentos não conseguimos ter o impacto que devíamos ter tido. E houve jogos como o último, que ficou muito longe do que queremos ser. Essa constância, no final, que vem faltando ao longo de toda a temporada, é algo a corrigir. Uma equipa ganhadora, uma equipa que quer ser campeã, tem de ter regularidade, sem lugar a dúvidas. Temos de melhorar. Também em aspetos táticos, mas a regularidade é determinante. Por isso, nestes três jogos que faltam, temos de ir buscar essa regularidade, para encararmos a próxima época da melhor maneira.

Tem sido associado a Boca Juniors e Rayados. Faz sentido continuar no FC Porto se falhar o terceiro lugar?

Quero ser suficientemente claro neste tipo de rumores. Em qualquer tipo de rumores, os bons e os maus. Eu vou ficar no FC Porto até 2027, no mínimo. Estou 1000% comprometido com o clube, tenho muita ambição sobre o que queremos construir e de ver este Porto conseguir o que sabemos que vamos conseguir. Nesse sentido, sou um lutador inabalável e bastante obstinado. O meu compromisso com o Porto é máximo. Não desminto os rumores porque não os ouço.

Críticas dos adeptos

Com a crítica não lido muito, porque haja o ruído que houver, tenho de me focar no que temos de fazer. Há demasiado trabalho a fazer para nos intoxicarmos com o ruído. Os adeptos já manifestaram o seu descontentamento e têm o direito de o fazer. Mas também sabemos que amanhã vão estar presentes no Dragão e nos vão alentar. Assim são os adeptos. Ganhar, se chega, é o mais importante, mas aquilo em que nunca podemos falhar ao adepto é na competitividade. A competitividade é tudo. O quanto competes é o quão perto estás de ganhar. Quando não competimos da forma que queremos e as críticas vêm, elas são válidas. Os adeptos souberam aplaudir quando não conseguimos ganhar mas a competitividade estava lá. Neste último jogo faltou-nos um pouco de competitividade e isso não pode acontecer.

Relação com direção e plantel

Excecional. Temos muito boa relação entre todos os que trabalham no Porto no dia a dia. Gostamos de estar juntos, de conviver, de falar de diferentes situações. Quanto ao plantel, estamos com "ganas" de vingança, de fechar a época da melhor maneira. Somos seres competitivos e vivemos de competir. Quando sentes que não competiste da melhor maneira, queres que venha o próximo o mais rapidamente possível, para voltares a competir e melhorares. É isso que temos de transmitir. Queremos competir. Nada mais.

Dependência de Rodrigo Mora

Celebro o bom nível do Mora e que esteja a fazer golos. Agora, que só um jogador tenha marcado não me diz nada sobre o nível da equipa. Já o expliquei. Para que o Mora faça dois golos, há um trabalho por trás, há uma equipa. Vivem de resultados. O golo é um resultado. Tem impacto. Mas só olham para o que tem impacto: se foi golo ou não, se foi falta ou não, se defendeu o remate ou não. Vivem só do que tem impacto, e o golo tem impacto, por isso, como o Rodrigo fez os dois golos da equipa, [dizem que] a equipa está num nível muito mau. O Rodrigo está num bom nível e todos os outros estão num mau nível. Isso carece de tudo. A análise tem de ser muito mais profunda. Porque para que o Rodrigo Mora, com o seu talento, bem-vindo seja, resolva dentro da área da forma que resolve - e somente dessa maneira, sim, é o seu talento e a sua magia que fazem esse tipo de golos -, há outros elementos que levam a bola até aí, que defendem, que correm, que pressionam, que desgastam o adversário. Podemos falar de rendimento, mas de forma mais ampla.

FC Porto perdeu 13 pontos para o Benfica com Anselmi

Explicando-te, ofereço-te dez títulos de desculpas. Não sei, tenho de explicar as coisas aos adeptos, sem entrar nesse tipo de jogo. Se quiserem, junto-me com os adeptos e explico. Há um processo, há uma mudança de ideia, há um montão de coisas que posso explicar, há uma mudança radical da forma de jogar, há adaptação, há resultados, há 20 jogadores. Há muitíssimas coisas que poderia enumerar. Mas sim, fazemos a análise. Em minha casa, faço-a todos os dias, porque o meu trabalho como treinador é pensar todos os dias no que temos de melhorar. Gosto de entender o porquê de tudo. Gosto de explicar o porquê de fazermos isto e aquilo. Quando entendes o porquê das coisas... Não fazemos coisas por fazer, fazemos porque vamos entendendo o funcionamento. Interessa-me saber como é o funcionamento da máquina, não que se liga se carregar num botão. Essa é uma ferramenta fundamental para sermos melhores. Tens de entender os porquês, para perceberes o que estás a fazer bem, o que estás a fazer mal, o que funciona e não funciona. Vivemos do erro. Do acerto e do erro. Errar acontece, é permitido, o que não é permitido é não te dares conta de que erraste e que tens de melhorar. Para isso, tens de perceber todos os porquês.