Um ano de presidência de Villas-Boas: "Foi para esquecer", diz Nuno Lobo

"Foi um ano para esquecer". É este o balanço, negativo, de um dos concorrentes de André Villas-Boas à presidência do FC Porto, quando passam 365 dias sobre a data da tomada de posse do 32º líder dos dragões e sucessor do histórico Jorge Nuno Pinto da Costa.

Em declarações a Bola Branca, e analisando as palavras de Villas-Boas no editorial da revista do clube, Nuno Lobo começa por refutar que o emblema portista esteja melhor, no campo das modalidades e das finanças.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui



"Um ano para esquecer… Ecletismo? Só este fim de semana passado empatámos no hóquei ou perdemos no basquetebol. Não sei onde é que o André foi buscar isso. E a solidez financeira que o Porto apresenta deve-se (ainda) à direcção anterior. Houve um desinvestimento brutal na equipa de futebol e por isso estamos a lutar pelo 3º, 4º lugar. A única novidade foi um empréstimo a 25 anos, mais nada", atira o antigo candidato, para quem o facto de o presidente portista dizer que "quer acabar a temporada com dignidade" pouco significa.

Lobo trocaria "dignidade" pela "competitiviade", que considera ter desaparecido do universo azul e branco.

"O que significa a palavra dignidade? O que quero é competitividade. Lutar pelo 3º, 4º lugar ou pelo campeonato do mundo de clubes, como tábua de salvação, é de rir! O que vai mudar [no tempo que falta para o mundial]? A única coisa que vi mudar no FC Porto foi este contrato fantástico com o Nehuén Pérez de 15 milhões e 300 mil euros", finaliza.