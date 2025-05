FC Porto muito perto de garantir apuramento direto para a Liga Europa

Uma final entre Chelsea a Betis na Liga Conferência deixa o FC Porto muito perto de garantir o apuramento direto para a fase liga da Liga Europa, mesmo que termine em quarto no campeonato luso.

Os dragões são terceiros classificados da I Liga, a duas jornadas do fim, com os mesmos pontos do Sp. Braga.

O terceiro lugar é o único que garante o acesso direto à fase principal da Liga Europa, em 2025/2026.

Sporting e Benfica já estão apurados para a Liga dos Campeões (o primeiro entra diretamente na fase liga e o segundo segue para as pré-eliminatórias).

Para a Liga Europa vai o terceiro classificado na Liga portuguesa.

Como na final da Taça de Portugal estão leões e águias (os dois primeiros classificados), abre-se uma vaga extra de acesso à Liga Europa para o quarto classificado.

Já o quinto classificado vale o apuramento para a Liga Conferência.

Se forem os dragões a terminar o campeonato no quarto lugar, o apuramento de Chelsea e Betis para a final da Liga Conferência quase garante o apuramento direto para a fase liga da Liga Europa.

Os londrinos já garantiram matematicamente uma vaga na Liga Europa pela via do campeonato (ainda lutam pelo acesso à Liga dos Campeões), enquanto aos sevilhanos estão a um ponto, em quatro jornadas, de o garantir.

O FC Porto é o clube com melhor coeficiente no ranking da UEFA a disputar as eliminatórias de acesso à Liga Europa e, por isso, ocuparia automaticamente a vaga na fase de liga.

Já no caso do Sp. Braga as contas são mais difíceis. É necessário que Club Brugge, Feyenoord, Dínamo Zagreb e Shakhtar Donetsk não se apurem para as eliminatórias de acesso à Liga Europa.