Porto e Boavista “sob pressão”. Rui Óscar e o dérbi em que “só a vitória interessa”

Os dragões chegam à penúltima jornada da Liga com o terceiro lugar ainda por garantir, já os axadrezados tentam um sprint final para alcançar o lugar de play-off. Esta é, portanto, a receita ideal para um dérbi “bastante difícil”, mas no qual a pressão maior estará do lado da equipa de Stuart Baxter.

Rui Óscar, antigo jogador de FC Porto e Boavista, antevê um dérbi da cidade invicta em que ambos os rivais vão entrar em campo debaixo de intensa pressão, no domingo, no Estádio do Bessa.

O dérbi da invicta é também o primeiro jogo de Rodrigo Mora desde a renovação do contrato com o FC Porto, até 2030. Rui Óscar, que também se formou como jogador nos dragões, vê a extensão do vínculo laboral do jovem de 17 anos como “uma boa notícia para o futebol português”.

“A formação dos clubes portugueses tem muita qualidade, deve-se apostar ainda mais e a prova está no Rodrigo Mora, que aos 17 anos é o jogador que é. Para mim, é um craque. Tendo em conta a fase que o Porto atravessa, ele demonstrar esta qualidade em campo é de craque”, conclui, nestas declarações à Renascença.

Boavista e FC Porto encontram-se no domingo, no Estádio do Bessa, a partir das 20h30. O dérbi da cidade invicta, da jornada 33, conta com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.pt.