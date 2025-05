FC Porto e Cruz Azul resolvem ligítio. Anselmi custou 3,1 milhões de euros

O FC Porto anunciou que chegou a acordo com o Cruz Azul para pagar 3,1 milhões de euros pela contratação do treinador Martín Anselmi, resolvendo um litígio que durava há vários meses, desde que o técnico argentino assinou pelos dragões.

"A FC Porto SAD informa que chegou a acordo com o Cruz Azul para a contratação do treinador principal Martín Anselmi, bem como da restante equipa técnica constituída por Diego Bottaioli, Esteban Darío, Facundo Julián, e Luis Pastur, pelo valor total de 3,1 ME, colocando assim um ponto final no diferendo que existia relativamente ao processo de transferência da equipa técnica para o FC Porto", indica a sociedade presidida por André Villas-Boas, numa nota enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Anselmi foi anunciado como treinador do Porto no dia 27 de janeiro, sem ter chegado a acordo para a rescisão com o Cruz Azul.

O emblema mexicano pedia o valor inteiro da cláusula de rescisão, próximo dos cinco milhões de euros, e entrou com uma ação na FIFA para resolver o diferendo.

Desde que chegou ao FC Porto, Anselmi orientou 16 jogos e conseguiu oito vitórias, quatro empates e quatro derrotas. Os dragões estão no 3.º lugar da tabela classificativa, com 65 pontos, já fora das contas do título, e com os mesmos pontos do SC Braga, que é 4.º.