Anselmi. "Foi um dos melhores jogos que tivemos aqui no Porto"

O treinador do FC Porto, Martín Anselmi, considera que os dragões fizeram um dos melhores jogos desde que chegou ao clube. Aproveitou para se queixar do penálti insólito.

A partida

"Destacar o ambiente que vivemos hoje. Há muito que não vivia algo assim. Com a nossa gente a apoiar, clima de dérbi. Pareceu-me espetacular. Depois de uma primeira parte sem remates, descontam com um penálti, que entendo que o regulamento diz que é penálti, mas há que ter bom senso. E há que rever o regulamento, pois estamos a ser prejudicados. Uma bola que vai para o outro lado e voltou para o nosso. Acabámos por ser prejudicados por uma situação, numa altura em que não tinham remates na nossa baliza. Depois, nas transições não estivemos bem, não conseguimos criar, talvez por ansiedade, mas destaco a entrega e competitividade. Creio que foi um dos melhores jogos que tivemos aqui no Porto"

Mais um grande golo de Mora

"É um miúdo que durante a semana ouve. Tem muita humildade, por isso não é fácil ter aquele idade e fazer o que faz. E além disso ter a humildade que tem. Todos sabemos como é este meio, tens de estar preparado para a tua vida mudar, que toda a gente te diga que és o seu ídolo, a responsabilidade de comandar uma equipa como o FC Porto. Algum dia virá a Seleção. Com a idade que tem, tem de saber gerir, e tem humildade para que nada mude de uma semana para a outra. Ouve, corre. Quis que ficasse em campo mais tempo, mas senti que não estava a baixar tanto, que o Pepê podia dar isso. E o Pepê tem de ter os seus momentos, merece um golo, pelo que corre, treina e compete. Mas o Rodrigo, só lhe digo para continuar assim. Se continuar assim, vai cada vez mais longe"

Terceiro lugar (quase) garantido

"Dá-me igual. Temos de ganhar o último jogo. Somos FC Porto, queremos sempre ganhar"

O FC Porto venceu o Boavista, por 2-1.