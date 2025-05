Anselmi: "Este plantel é o que vai competir no Mundial de Clubes, provavelmente com alguma cara nova"

Martín Anselmi assume que o FC Porto deverá competir no Mundial de Clubes com "alguma cara nova", regozija-se com o regresso de Vasco Sousa e garante: William Gomes e Tomás Pérez são reforços para a próxima época. Para já, contudo, quer deixar os adeptos felizes no último jogo da época no Dragão, depois de um campeonato abaixo do esperado.

O FC Porto recebe o Nacional, a contar para a última jornada da I Liga, às 18h00 de sábado. Relato e acompanhamento na Renascença.

Nacional

É o último jogo em casa da temporada e para o campeonato. A época em si termina com o Mundial de Clubes. Queremos despedir-nos desta liga, que não foi o que esperávamos, da melhor maneira possível.

Oportunidade para jogadores menos utilizados?

Como equipa técnica, quando desenhamos um plano de jogo, estão os intérpretes, os jogadores. Muitas vezes, em função do que acreditamos que o adversário vai mostrar, temos um plano para defender e atacar, e os nomes que serão mais capazes de desempenhar essa tarefa. Será sempre assim. As oportunidades damos todos os fins de semana, não vamos dar ou deixar de dar por ser o final da temporada. Em cada jogo, queremos a máxima competitividade. Quero os três pontos. Não vou pôr um jogador que não tem estado ao nível exigido pelo facto de ser a última partida da temporada. Se pomos um jogador, é porque acreditamos que está capacitado para jogar. Até porque a época não termina agora.

Tomás Pérez e William Gomes

No final de contas... Não acontece somente no Porto, mas sobretudo no Porto: há reforços que contratamos que vestem a camisola do Porto e têm imediatamente a pressão de render. Depois, há jogadores que se perfilam com o modelo de jogo e que preferimos desenvolver com o tempo. Jogadores que sabemos que são bons e jovens, e têm um processo de adaptação à Liga, ao país, à Europa, aos ritmos, e temos de lhes dar todas as ferramentas possíveis para se tornarem nos jogadores que acreditamos que podem ser. As capacidades têm-nas, senão não os teríamos incorporado. Pode haver situações em que precisamos do William e do Tomás, e vamos crescendo juntamente com os jogadores e dando-lhes ferramentas para que compitam. O William teve momentos de picos muito altos, outros de picos normais. O Tommy também, quando jogou fê-lo de forma espetacular. Isso faz com que esse processo termine e ele vá apertando os da frente para dizer: "Eu também posso jogar." É isso que nós queremos, é esse o tempo que acabamos de ganhar. Já sabemos que contamos com um jogador para a próxima época que pode competir por um lugar no 11 titular. E foi ele que ganhou esse tempo nestes seis meses.

Mercado

Em cada processo em cada clube em que estive, gosto de otimizar os plantéis ao máximo, sacar o máximo de cada jogador, levá-lo aos seus limites e ver de que é feito cada futebolista. Em todos os clubes, houve jogadores que vi por vídeo e pensei que não me dariam nada e depois cheguei e acabaram por ser titulares indiscutíveis, e "nestes ninguém pode tocar". E aconteceu o oposto: houve jogadores de que disse, "é este o jogador de que precisamos", e depois comecei a treiná-los no dia a dia e as coisas mudaram. Posso fazer uma avaliação do primeiro e do último dia: em muitíssimos futebolistas vejo evolução e que deram muitas coisas que não esperávamos, e houve outros de que esperávamos mais e que deram menos. Sou um treinador que pensa no bolso do clube, não gosto de trazer, trazer, trazer, gastar, gastar, gastar. Tivemos um mercado super curto e não queria contratar por contratar. Gosto de otimizar o plantel e contratar o que realmente faz falta. Não gosto de ter plantéis de 30 jogadores, gosto de ter dois jogadores por posto e que haja competição interna. Não sei a quantidade de jogadores que vão sair, nem a quantidade de jogadores que vamos contratar. O que posso dizer é que este plantel é o que vai competir connosco no Mundial de Clubes. Provavelmente, com alguma cara nova, sim, mas gosto de ser muito criterioso e acertar, tanto nas saídas como nas entradas.

Vasco Sousa na fase final da recuperação após lesão grave

Doeu-me muito a lesão do Vasco, porque acredito que é um rapaz fantástico, um profissional de topo, um menino que dentro de campo tem uma capacidade de repetir esforços única, que não é fácil encontrar, e é um miúdo da casa, um portista. Ao perder o Vasco, perdemos um perfil que só ele nos dava, não tínhamos outro jogador com as mesmas características. Hoje já treinou um pouco com o grupo e um pouco à parte, está na fase final da sua recuperação e penso que poderá estar no Mundial de Clubes. Na próxima semana entramos na última semana de recuperação e quando voltarmos ao trabalho, será mais um do plantel.

Penálti contra o Boavista

Creio que foi um erro arbitral. Entretanto já li o regulamento e diz outra coisa. Não é penálti. Disse que o penálti era o resumo da época porque querer aliviar uma bola que depois volta para a nossa baliza... Há coisas que não têm explicação. As coisas foram sim, esta temporada: errámos, melhorámos, aconteceram erros que não controlámos... Mas antes de tudo, olhamos para nós mesmos. Os jogadores gostaram de uma coisa que eu disse quando aqui cheguei: temos de comprar mais espelhos e menos janelas.