"Valor da marca FC Porto não pode depender exclusivamente de resultados”, defende Carlos Melo Brito

Desde abril do ano passado que é essa a realidade no FC Porto. Depois de décadas sob a liderança de Jorge Nuno Pinto da Costa, entrou em cena André Villas-Boas, com a missão de, não só reconquistar títulos, como também equilibrar as contas azuis e brancas.

Carlos Melo Brito, presidente da Ordem dos Economistas-Norte e ex-membro do Conselho Superior do FC Porto, tem esperança no futuro, ainda que admita que "o FC Porto precisa rapidamente de uma garrafa de oxigénio". Em conversa com Bola Branca, aponta alguns vícios de uma liderança longa e as dificuldades que origina para quem se segue e também oferece sugestões para um caminho de uma "marca" que se quer longe da dependência "exclusiva" dos resultados desportivos.

O FC Porto vai para a segunda época consecutiva sem participar na Liga dos Campeões. Esta ausência prolongada traz ainda mais dificuldades imediatas à saúde financeira do clube?

Essa parte é óbvia e é até uma das críticas que eu posso fazer à maneira como o Futebol Clube do Porto vinha sendo gerido. Que era uma gestão que eu diria que poderia ser fantástica há 30 ou 40 anos, mas que não se aplicava a esta década. O Futebol Clube do Porto continuava a ser gerido muito com base nos resultados desportivos e, em particular do futebol.

O que significa que, se os resultados eram bons havia dinheiro, se os resultados eram maus o dinheiro desaparecia. O que é que implicava? Implicava a venda de jogadores em janeiro. Qual é o grande problema disto, desta forma de gerir? Há um foco muito grande no resultado desportivo enquanto condicionante da sustentabilidade económica e financeira do clube. E pergunta-me assim, mas então o resultado esportivo não é importante? É, sem dúvida, mas há outros aspetos que também são importantes e que não estavam a ser geridos.

Quais são os outros aspetos?

Fundamentalmente os que têm a ver com a gestão da marca Futebol Clube do Porto. Aquilo que é importante no caso do Futebol Clube do Porto, assim como em qualquer clube de alta competição, é que o valor da marca não dependa direta e exclusivamente dos resultados em campo. Passa, nomeadamente, por internacionalizar a marca, passa, e quando digo internacionalizar digo ganhar novos adeptos em mercados externos. Obviamente que no mercado português um Futebol Clube do Porto não vai tirar adeptos ao Benfica, não vai tirar adeptos ao Sporting, não vai tirar adeptos ao Braga. Qual é então a possibilidade da expansão do número de adeptos? O estrangeiro.