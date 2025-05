FC Porto derrota Nacional e fecha pódio

O FC Porto confirmou o terceiro lugar na I Liga portuguesa de futebol, depois de vencer o Nacional por 3-0, na 34.ª e última jornada, remetendo o Sp. Braga para a quarta posição.

No Estádio do Dragão, Francisco Moura, no primeiro minuto, Samu, aos 69, de grande penalidade, e Rodrigo Mora, aos 83, marcaram os golos dos dragões, sendo que os madeirenses terminaram o encontro reduzidos a 10 elementos, por expulsão de Zé Vítor, depois de já terem falhado um castigo máximo, aos 12, por Joel Tagueu.

Os portistas terminam a prova em terceiro, com 71 pontos, e vão ter entrada direta na fase de liga da Liga Europa na próxima época, enquanto o Nacional fechou o campeonato em 14.º, com 34.

Já o Sp. Braga, que tinha uma missão quase impossível na luta com os azuis e brancos pelo último lugar do pódio, empatou na receção ao Benfica (1-1), ficando no quarto posto, com 66 pontos, e vai ter de disputar as pré-eliminatórias da segunda competição de clubes da UEFA.