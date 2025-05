Rodrigo Mora por quem o conhece. “É um adiantado mental”

Rodrigo Mora, de 18 anos, foi chamado à Seleção AA e a Renascença ouviu Nuno Pimentel, treinador da formação do Al Nassr, que treinou o jovem dragão nos sub15 do FC Porto.

Como viu esta chamada do Rodrigo à seleção? Já justificava?

Creio não ser surpreendente a chamada do Rodrigo à nossa seleção AA. É sequência natural de um elevado desempenho e performance que o Rodrigo tem evidenciado e já com uma consistência de vários jogos sucessivos. E como tal justifica-se a sua chamada pela qualidade que tem apresentado ao serviço do FC Porto”.

Roberto Martinez diz que ele vai marcar uma era no futebol português. É um grande elogio, concorda?

Mais do que as palavras do mister Roberto Martinez, o maior elogio e maior prova de confiança é esta chamada à seleção AA. Creio que o mister Roberto Martinez, sabedor e conhecedor de futebol, reconhece no Rodrigo qualidade e potencial para ser mais um produto de excelência do futebol português.

O Rodrigo ainda é muito novo, está tudo a acontecer muito rápido. Do que conhece dele, vai saber lidar bem com tudo isto?

O Rodrigo é um jovem adulto com princípios e valores de vida bem solidificados fruto do seu contexto familiar e social. É apaixonado e muito dedicado pela sua profissão. É alguém que se empenha todos os dias para poder melhorar o seu rendimento individual e em prol do coletivo. Como tal, esta chamada à seleção AA é mais uma etapa na sua evolução, mais um meio de aprendizagem que ele irá retirar em todos os momentos. Mesmo a pressão que possa existir, ele canalizará de forma positiva e procurará dar o seu melhor e ajudar o coletivo.

Treinou-o muito novo. O que viu nele logo no início, onde vê que ele tenha melhorado mais e como o vê a evoluir a curto prazo?

Muito daquilo que hoje está à vista de todos, a qualidade de jogo do Rodrigo, ele já evidenciava nas camadas jovens do FC Porto. É um jogador com uma inteligência tática muito acima da média, é um adiantado mental naquilo que é o jogo porque tem uma capacidade fortíssima de antecipar aquilo que vai acontecer e, assim, dar fluidez ao jogo da equipa. Alia a isso uma qualidade técnica muito refinada, com uma nota artística elevadíssima e que transporta para o jogo uma magia que o leva a assistências e golos. Tem melhorado a sua consistência, maior intensidade e participação continua em todos os momentos do jogo.