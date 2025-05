FC Porto renova contrato com o treinador da equipa feminina

O FC Porto anuncia, esta quinta-feira, a renovação de contrato com Daniel Chaves, treinador da equipa feminina, que garantiu a subida à II Liga.

Na antecâmara do play-off de atribuição do título de campeão da Terceira Divisão, logo à primeira época de existência da secção, e com a promoção já assegurada, Daniel Chaves fica agora com o futuro definido.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui



O técnico portuense, de 33 anos, contratado em julho de 2024, levou o FC Porto a um registo, até agora, quase perfeito, no campeonato: 24 vitórias em 24 jornadas, 215 golos marcados e apenas sete sofridos.

A equipa só perdeu dois jogos em toda a época: na Taça de Portugal, frente ao primodivisionário Marítimo, e na Taça AF Porto, diante do Valadares Gaia, quinto classificado da I Liga e semifinalista da Taça.

Agora, o FC Porto prepara-se para discutir o título de campeão da Terceira Divisão perante o Real SC, numa final a duas mãos. O primeiro jogo realiza-se no domingo, às 11h00, e o segundo a 8 de junho, às 16h00.