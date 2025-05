"Fácil negociação com muito espírito Porto envolvido". Alan Varela renova até 2030

O FC Porto anuncio, esta quinta-feira, a renovação de contrato com o médio Alan Varela. Tal como o presidente André Villas-Boas já tinha confirmado esta manhã, o novo vínculo é válido até 2030 e Varela fica com uma cláusula de rescisão de 75 milhões de euros.

Varela, de 23 anos, cumpriu a sua segunda época de dragão ao peito. Chegou como substituto de Matheus Uribe e assumiu-se, de imediato, como titular absoluto. Desde então somou 88 jogos com a camisola do FC Porto, marcou dois golos e somou seis assistências.

“Estou muito contente. Foi um voto de confiança do presidente em mim e vou continuar a trabalhar focado a 100% no clube para dar o melhor pela equipa", disse, citado pelos meios do clube.

O argentino conta já com uma Taça de Portugal e uma Supertaça no currículo, mas ainda não foi campeão. Esse é o grande objetivo.

"O clube exige sempre o máximo e isso é sermos campeões. É um clube muito grande e temos de estar a 100% para sermos campeões. A equipa vai trabalhar da melhor maneira, temos de dar tudo por tudo e esperemos que a próxima época possa ser melhor do que a anterior para terminarmos com o título", acrescentou.

Negociação fácil ao longo dos últimos meses

André Villas-Boas destacou Alan Varela como "um dos pilares, um dos capitães" do grupo portista

"Para nós é um grande passo e é sempre importante para o FC Porto reter os seus melhores ativos. O Alan Varela é um dos nossos melhores ativos, um grande jogador de equipa, um jogador que trabalha para a equipa e pensa o jogo coletivo. É um orgulho dar continuidade a esta história", explicou o presidente do FC Porto.

Villas-Boas valoriza ainda "a facilidade da negociação com muito espírito Porto envolvido, é um jogador que se quer comprometer com a nossa causa, que ama o FC Porto e que renova contrato apenas dois anos depois de aqui chegar".

Andoni Zubizarreta, diretor desportivo, revelou ainda que a negociação com Alan Varela estava a ser tratada há algum tempo: "É algo que começámos a falar há alguns meses. Não sabemos se este é o final da época ou o começo da época, neste tempo de maio e junho, mas é uma forma de começar o projeto do ano que vem.”