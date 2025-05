FC Porto assina protocolo com Câmara de Gaia para novo centro de alto rendimento

FC Porto e Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia assinaram esta quinta-feira um protocolo de cooperação, para a construção de um novo centro de alto rendimento. Um investimento justificado pelas exigências do futebol atual, explica o presidente portista, André Villas-Boas.

"Hoje, as exigências do futebol profissional pedem-nos outras repostas e outro investimento em novas infraestruturas. A necessidade de criar melhores condições de treino e performance na alta competição assume um papel fundamental em linha com a necessidade de centralizar operações entre profissionais e a formação, de forma a criar projetos formativos de forte identidade e cultura Porto", sustenta.

Em discurso no Salão Nobre da Câmara Municipal de Gaia, o presidente do FC Porto realça a história de colaboração com o município, que em 2002 culminou com a construção do centro de treinos do Olival.

"No futuro, [o Olival] será determinante para a continuação do crescimento de novos talentos do FC Porto, que finalmente se verão dotados de condições estruturais para desenvolverem as suas capacidade. Encontrámos as condições necessárias a poucos metros de distância para a implementação de um centro de alto rendimento para as equipas profissionais do FC Porto, de forma a dotá-las de um equipamento de excelência em linha com as necessidades de uma equipa europeia de topo", salienta.

"Local capaz de acolher equipa de elite"

Villas-Boas acredita que esta obra será "decisiva para o crescimento patrimonial e infraestrutural do FC Porto".

O novo centro de alto rendimento do FC Porto já tem planta, desenhada pelo arquiteto Silva Garcia, uma escolha que, no entender do presidente protista, assegura "a excelência funcional, arquitetónica, paisagística e ambiental de convivência com a envolvente natural e humana".

"Todos estes aspetos convergem para o propósito deste empreendimento: construir um local capaz de acolher uma equipa de elite que aqui encontre os meios para se concentrar unicamente no enriquecimento constante das suas capacidades e da sua performance", realça.

A nova academia — ou centro de alto rendimento — do FC Porto será erguida ao lado do centro de treinos e formação desportiva do Olival, que atualmente é a única infraestrutura que alimenta a equipa profissional.